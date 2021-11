Enttäuscht von Gipfel in Glasgow

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Mannheim hat sich enttäuscht von den Ergebnissen der Weltklimakonferenz in Glasgow gezeigt. In einer Presseinformation teilte er mit: „Dass mit Indien und China gerade zwei der größten Emittenten von Treibhausgasen den internationalen Bemühungen zum Klimaschutz in den Rücken gefallen sind, hat neben den unmittelbaren Auswirkungen auf die Atmosphäre einen weiteren destruktiven Effekt auf die umweltpolitische Debatte hierzulande“, heißt vom BUND.

Gespräche bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. © DPA

„Denn es bestärkt Skeptiker in ihrer Sicht, dass Deutschland mit seinem Anteil von zwei Prozent an den weltweiten Emissionen ohnehin nicht in der Lage sei, das Klima zu retten; wobei die summarischen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung leicht aus dem Blick geraten, wo Deutschland weltweit unter den Top 10 rangiert.“

Machtinteressen siegten

Insofern schließe man sich beim BUND auch der Einschätzung von Fridays for Future an, „dass hier wieder einmal Macht- und Finanzinteressen die Oberhand über die Ziele des Klimaschutzes gewonnen haben.“

Für Mannheim sollten laut BUND hinsichtlich des Klimaschutzes mindestens folgende Ziele „höchste Priorität“ erhalten: „Die Mobilitätswende endlich ambitionierter umsetzen, ÖPNV in allen Neubaugebieten zeitnah ausbauen und den Ausbau der Radverkehr-Infrastruktur entschlossen angehen, auch durch Flächenumverteilung zulasten des motorisierten Individualverkehrs“.

Zudem gehöre zu den Zielen „die Festsetzung hoher Energiestandards beim Neubau, stadtweit mindestens KfW 40“. Und schließlich solle man auch den „Ausbau regenerativer Energien im Verbund mit MVV und GKM vorantreiben.“ red