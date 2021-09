Entgleister Kesselwagen in Mannheim wird geborgen - kurzzeitig Flammenschein möglich

Mannheim. Im Zuge der Ladungsbergung an einem entgleisten Kesselwagen in Mannheim kann es am Donnerstagmorgen im Bereich des Rangierbahnhofs kurzzeitig zu Flammenschein und Geräuschentwicklung kommen. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht mit.

Der mit einer giftigen Chemikalie beladene Kesselwagen war am Dienstagabend in Folge eines Fehlers im Rangierbetrieb entgleist und umgekippt. Beim dem Inhalt des Waggons handelte es sich um 65 Tonnen Methylchlorid.

Um das Gas umzupumpen müssen nach Angaben der Feuerwehr die angeschlossenen Schlauchleitungen umgekuppelt werden. Um ein gefahrloses Umkuppeln zu ermöglichen, müssen im Schlauchsystem befindliche Restmengen des Stoffes über eine Abgasfackel entsorgt werden. Nachdem das Gas umgepumpt wurde, soll der Wagen mit Hilfe von Schienenkränen der Deutschen Bahn aufgerichtet werden. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleiben einzelne Gleise im Rangierbahnhof gesperrt, hieß es.

Die Bundespolizei ermittelt im Falle des entgleisten Kesselwagens gegen einen 49 Jahre alten Mann. Dieser soll nach Angaben der Behörde vom Mittwoch den Bahnverkehr am Rangierbahnhof gefährdet haben. Weitere Auskunft zu den laufenden Ermittlungen konnte die Bundespolizei nicht geben

