Entgleister Kesselwagen erfolgreich geborgen - Kräfte mehr als 50 Stunden im Einsatz

Mannheim. Der entgleiste Kesselwagen im Mannheimer Rangierbahnhof ist am Donnerstag erfolgreich geborgen worden. Der mit einer giftigen Chemikalie beladene Kesselwagen war am Dienstagabend in Folge eines Fehlers im Rangierbetrieb entgleist und umgekippt. Bei dem Inhalt des Waggons handelte es sich um 65 Tonnen Methylchlorid, einer gasförmigen und brennbaren Flüssigkeit. Zu einem Produktaustritt kam es nicht.

Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilte, wurde noch in der Nacht zu Mittwoch der Wagen gegen weiteres Kippen gesichert und die beiden Hilfskrane der DB-Notfalltechnik aus Fulda angefordert. Zusammen mit der Werkfeuerwehr der BASF wurde dann das Umpumpen des Methylchlorids in einen anderen Kesselwagen vorbereitet. Am Mittwoch, gegen 22 Uhr, konnte dann mit dem Umpumpen begonnen werden. Dieser Arbeiten dauerten bis zum Donnerstagvormittag an - wurden in der Nacht aber unterbrochen, um den umgekippten Waggon mit den beiden Kranen aufzurichten.

Umdrücken mit Stickstoff

Um Restmengen an Methylchlorid, die nicht umgepumpt werden konnten, gefahrlos zu entsorgen, wurden neben einem möglichen Verbrennen der Restmengen über eine mobile Fackel – dies wurde vorsorglich auch angekündigt – auch ein Ausgasen in die Umwelt und ein gesichertes Umdrücken mit Stickstoff in einen weiteren Kesselwagen durch die Einsatzkräfte in Betracht gezogen. Letztendlich wurde sich für diese material- und zeitaufwändige Variante entschieden. Hierfür musste jedoch nach Angaben der Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschutzes der Material- und Kräfteeinsatz erhöht werden.

Knapp 50 Stunden im Einsatz

Während des knapp 50-stündigen Einsatzes, an dem im Wechsel über 100 Kräfte der Feuerwehr beteiligt waren, sei es zu keinem Produktaustritt gekommen. Der havarierte Kesselwagen wurde dann auf einem Niederbordwagen der Bahn verladen und abtransportiert, sodass die Arbeiten für alle Einsatzkräfte, dem Rettungsdienst, der Bundespolizei und der DB-Notfalltechnik am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, beendet werden konnten.

Die Bundespolizei ermittelt im Falle des entgleisten Kesselwagens gegen einen 49 Jahre alten Mann. Dieser soll nach Angaben der Behörde vom Mittwoch den Bahnverkehr am Rangierbahnhof gefährdet haben. Weitere Auskunft zu den laufenden Ermittlungen konnte die Bundespolizei am Mittwoch nicht geben.