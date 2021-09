Enkeltrick: Prozess um mutmaßliche Bande

Von Angela Boll

Mit einer besonders dreisten Betrugsmasche nehmen organisierte Banden seit Jahren insbesondere ältere Menschen aus. Sie wenden den sogenannten „Enkeltrick“ oder eine abgewandelte Methode an, gaukeln am Telefon ihren Opfern eine Notlage vor, setzen sie psychisch unter Druck und bringen sie so dazu, ihnen Bargeld auszuhändigen. Bis zu sechsstellige Summen haben einzelne Geschädigte dadurch verloren. Aber selbst wenn der Schaden „nur“ in die Tausende geht, bleiben die Opfer oft traumatisiert zurück, fühlen sich schuldig, schämen sich, dass sie auf die Täter reingefallen sind, und trauen sich gerade deshalb häufig nicht, den Vorfall anzuzeigen.

Am Landgericht hat jetzt der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Bande begonnen. Drei Männer und eine Frau sind in Mannheim angeklagt, drei weitere stehen in anderen Städten vor Gericht, außerdem werden Hintermänner in Polen verfolgt. Für die Ermittler ist das ein großer Erfolg, denn oft können sie, wenn überhaupt, nur die „Abholer“ abfangen, diejenigen, die geschickt werden, um die Beute abzugreifen. An die Hintermänner, die sogenannten Keiler, die in der Regel aus dem Ausland die Opfer anrufen, und die Logistiker, die das Abholen der Beute koordinieren, kommen sie selten. In diesem Fall aber, davon geht jedenfalls Erster Staatsanwalt Marc Schreiner aus, soll es ihnen gelungen sein. Lange und akribische Ermittlungen hätten die Fahnder zu den nun wegen Betrugs angeklagten Personen geführt. Über ein Jahr lang wurden sie observiert und 65 Telefonanschlüsse überwacht – ein Mammutprojekt, das nun unter anderem vor dem Mannheimer Landgericht abgeschlossen werden soll.

Ab August 2020 hätten sich die Angeklagten mit drei gesondert Verfolgten zusammengeschlossen, um arbeitsteilig, professionell und zur dauerhaften Einnahmequelle ältere Menschen zu betrügen. Von einem Call-Center in Polen aus seien die „Keiler“ aktiv gewesen, die mit den Opfern Telefonkontakt aufnahmen. Auf Süddeutschland, so erklärt Schreiner, habe sich die Bande spezialisiert. Insgesamt 17 Taten in Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zählt er auf. Den Kontakt zwischen „Keilern“ und „Abholern“ organisierte der Logistiker. Laut Anklage erhielt dieser am Ende 20 Prozent der Beute, die Abholer jeweils einen Betrag in Höhe von 2000 Euro. Neun Mal schlug der Versuch fehl – die Angerufenen ahnten etwas, reagierten nicht im erhofften Rahmen und es floss kein Geld. Acht Mal ging die Betrugsmasche auf, der Schaden: insgesamt 260 000 Euro. Weil die Ermittler aber die Angeklagten auf frischer Tat schnappten, konnten sie zumindest die Beute aus drei Taten sicherstellen und insgesamt 60 000 Euro wieder den rechtmäßigen Eigentümern aushändigen. Von einigen Fällen kennen die Ermittler zwar die Schadenshöhe, konnten die Opfer aber nicht identifizieren, weil diese keine Anzeige erstattet hatten. Dazu gehört auch eine Person aus Mannheim, die laut Ermittlungen im Zeitraum zwischen August 2020 bis März 2021 von der nun angeklagten Bande um 20 000 Euro betrogen wurde.

Am Montagmorgen stehen vor Gericht die Angeklagten im Mittelpunkt. Moses L. (21) soll, so erklärt Schreiner, als Logistiker beteiligt gewesen sein. Er lebte vor der Untersuchungshaft bei seiner Mutter in Mannheim. „Konzentrationsbedingt“ habe er die Schule nicht abschließen können, erzählt er vor Gericht. Ausbildung Fehlanzeige. Gerade als er „seine Leidenschaft“ – das Handyreparieren – zum Beruf machen und ein Praktikum beginnen wollte, sei er festgenommen worden. Er ist liiert mit der ebenfalls angeklagten Claudia L. (20), eine mutmaßliche Abholerin, die zuletzt hauptsächlich bei und von ihm lebte, beziehungsweise die finanzielle Unterstützung der Familie nutzte, die komplett auf Sozialhilfe angewiesen ist. Beide sind staatenlos, besitzen also keine Staatsbürgerschaft eines Landes. Ebenso wie Christian G. (24). Auch er wuchs in Mannheim auf. Schule abgebrochen, keine Ausbildung. Er hat zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Lukas P. (34) gehört ebenfalls der Sippe an und soll wie Christian G. als Logistiker fungiert haben. Er ist polnischer Staatsbürger, hat vier Kinder. Moses L. und Claudia L. haben über ihre Anwälte die Vorwürfe eingeräumt. Es folgen weitere Prozesstage und frühestens im November ein Urteil.