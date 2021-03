In schwierigen Zeiten während des Corona-Lockdowns gibt es beim Modehaus Engelhorn jetzt mal wieder Grund zur Freude: Der Gourmetführer Guide Michelin hat erneut zwei Sterne an das Opus V mit Küchenchef Dominik Paul vergeben und – ebenfalls zum wiederholten Male – einen Stern an das von Igor Yakushchenko geführte le Corange.

„Wir freuen uns wirklich sehr“, betont Geschäftsführer Fabian Engelhorn und lobt die Küchenchefs und ihre Teams: „Die Pandemie mit ihren Belastungen und den strengen Hygieneanforderungen hat alle stark gefordert und dennoch haben sie es geschafft, konzentriert und leidenschaftlich in ihren Küchen Höchstleistungen zu bringen. Davor habe ich großen Respekt.“

Ganz besonders freut sich Dominik Paul, der erst im Juli die Rolle des Küchenchefs als Nachfolger von Tristan Brandt übernahm, und auf Anhieb zwei Sterne erkochte. „Das ist großartig, ich kann es kaum fassen, es ist ein toller Erfolg“, erklärt der 32-Jährige. Er hatte die Sterneküche des Opus V, das 2014 den ersten Michelin-Stern erhielt und seit 2017 zwei Sterne trägt, bereits seit sieben Jahren mitgestaltet. „In der kurzen Phase von Juli bis zum Lockdown im November ist es ihm und seinem Team gelungen, das hohe Niveau zu halten, der Küche neue Impulse zu verleihen und unsere Gäste zu begeistern“, berichtet Engelhorn.

Zum dritten Mal erfolgreich war auch Igor Yakushchenko, Chefkoch des auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierten Restaurants le Corange. „Für uns ist es jedes Jahr eine große Herausforderung und im vergangenen Jahr war es eine ganz besondere“, betont der Küchenchef. „Umso stolzer bin ich, dass es mir mit meinem Team erneut gelungen ist, einen Stern zu erreichen.“

Bereits im November vergab der Gault-Millau 16 von 20 Sternen an das le Corange, das Opus V erhielt 17 Punkte. Derzeit sind aufgrund des Lockdowns die Restaurants geschlossen. Die beiden Spitzenküchen bieten aber mit Gourmetboxen für zu Hause eine Alternative. Nach einer kreativen Pause sind sie ab 26. März wieder erhältlich. red/cs