In diesem Modesommer ist für Herren eines sicher: Langeweile wird nicht aufkommen. Die Designer haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und herausgekommen sind Trends, auf die der modebewusste Mann nicht verzichten kann. Die aktuellen Modetrends für ihn gibt es im neuen Prospekt von engelhorn Mode im Quadrat unter ... oder direkt im Store.

So heißt es für Männermode im Sommer 2022 Farbe bekennen – und zwar am besten in fröhlichen Ton in Ton-Kombinationen. Passend zum erfrischenden Eis dürfen es Farben wie acidgrün oder peachrot sein. In zeitlosem Beige kommen die Kombinationen aus Sweatshirt, Hoddie und Sweatshorts besonders stylish daher. Wer es etwas auffälliger mag, der greift zu Shorts und Hemd mit einem coolen Muster.

Längs- oder Querstreifen? Das ist eine Frage, die sich in diesem Sommer nicht stellt. Denn darüber sind sich Trendscouts einig, Streifen sind in dieser Saison in der Männermode extrem angesagt. Egal ob längs oder quer, bretonisch oder mal von College-Looks beeinflusst – an Streifen kommt Mann einfach nicht vorbei. Ob Poloshirt oder Hemd, Stücke im Streifen-Look sind ein absolutes Must-have. Die Oberteile lassen sich perfekt mit Shorts und Sneakern kombinieren.

Vintage-Trend: das Bowling-Shirt

Ein Kult-Design aus den 1950er-Jahren erlebt im Sommer 2022 ein echtes Revival: das Bowling-Shirt. Mit seiner kastigen Form, kurzen Ärmeln, kleinem Kragen und farbenfrohen Mustern passt es sowohl perfekt auf die Mannheimer Planken als auch an den Strand. Lässig kombiniert zur Chino oder Shorts ist Mann bestens für jede Unternehmung gestylt. Abgerundet wird der Look durch die passenden Schuhe wie Pantoletten oder Sneakers. Auch die aktuellen Trends in Punkto Schuhmode gibt es bei engelhorn Mode im Quadrat.

Apropos Strand: Bei engelhorn Mode im Quadrat ist alles vorbereitet zum Abtauchen. Ob Venice Beach, Bali, Travemünde oder der Pool im eigenen Garten – dank der großen Vielfalt neuer Schwimm-Shorts mit fantasievollen Prints wird der Weg von der Sonnenliege ins kühle Nass zu einem Mini-Laufsteg. Komplettiert wird das Urlaubsoutfit mit dem passenden Basecap.

Die Trends für die Sommer-Saison 2022 gibt es im aktuellen Online-Prospekt von engelhorn zu entdecken oder direkt im Store vor Ort.

engelhorn Mode im Quadrat

Q5, 1

68161

Mannheim

