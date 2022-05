Für jede Stimmungslage und jede Gelegenheit gibt es sie – die passende Mode. Nach dem nasskalten Winter mit seiner auf die Temperaturen abgestimmten Kleidung war die Sehnsucht groß, wieder lockere und leichte Stoffe tragen zu können. Und jetzt, mitten im Frühling, wirft bereits der nahende Sommer seinen modischen Schatten voraus. Leichte Kleider, elegante Blusen aus luftigen Materialien und stylishe Espadrilles – absolute Must-haves - sehen wir so langsam wieder durch die Innenstädte schlendern.

Fashionistas wissen bereits, dass die Sommersaison 2022 wieder einige Mode-Highlights zu bieten hat. Getreu dem Motto „Wo geht’s zum Strand?“ bietet engelhorn Mode im Quadrat Damenmode-Trends, die ein Gefühl von Urlaub an der Küste des Mittelmeeres widerspiegeln und trotzdem perfekt beim Schlendern über die Mannheimer Planken getragen werden können. Die ausgewählten Stücke gibt es im aktuellen Prospekt von engelhorn Mode im Quadrat unter engelhorn.com/summerfeeling zu sehen.

Bunt kann jeder

Waren in den vergangenen Jahren vorwiegend bunte Farben zu sehen, besinnen sich viele Designer und Labels wieder auf die klassischen Nicht-Farben Schwarz und Weiß. Mit kreativen Schnitten entlocken sie ihnen einen lässigen Bohème-Chic. Ob als Kleid, Bluse oder Short gelingt es den Labels Marc O’Polo, Levi’s, Kate Storm und Boss, Schwarz und Weiß zart und romantisch rüberkommen zu lassen. Mehr als eine Handtasche und angesagte Schuhe braucht Frau nicht, um perfekt gestylt zu sein.

Ein Must-have der Saison sind Sommerkleider mit fantasievollen Mustern von Tommy Hilfiger oder Better Rich. Mit ihnen setzt Frau in diesem Sommer ganz einfach ein Mode-Statement. Mal floral und verträumt, mal wild und gestreift oder als effektvoll exotischer Kontrast – der Wow-Effekt ist den Trägerinnen mit diesen Kleidern vorprogrammiert. Und für ausgiebige Shoppingabenteuer lassen sich die Kleider mit weißen Sneakern kombinieren.

Leinen los

In keinem Kleiderschrank der Metropolregion dürfen in der Sommersaison 2022 topmodische Shorts fehlen. Stand des Minirocks erobern Shorts - am liebsten aus Leinen - die Innenstädte und Strandpromenaden. Gestylt wird der Sommerhit, auf den das Label Kate Storm besonders setzt, zu Sneakern, Keilabsatz-Sandalen oder Espadrilles.

Wird es dann doch mal frisch, greifen Trendbewusste zu modernen Blazern oder coolen Jeansjacken. Um das neue Lieblingsoutfit abzurunden, bietet engelhorn Mode im Quadrat eine große Auswahl an angesagten Accessoires, Handtaschen und Schuhen an. Neben Sneakern sorgen gerade leichte Espadrilles für das Extra an Bequemlichkeit.

Die topaktuellen Trends für die Sommer-Saison 2022 gibt es im aktuellen Prospekt von engelhorn zu sehen oder direkt im Store vor Ort.

engelhorn Mode im Quadrat

Q5, 1

68161

Mannheim

https://www.engelhorn.de/de-de/damen/

