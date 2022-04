Engelhorn dekoriert im Stile von „Downton Abbey“

Mannheim. Eine Zeitreise in die goldenen 1920er Jahre können derzeit Kundinnen und Kunden von Engelhorn unternehmen. Das Modehaus ist im Stile von „Downton Abbey“ gestaltet. Anlass ist die im vergangenen Jahr geschlossene Kooperation mit der Filmgesellschaft NBC Universal. Die bringt am 28. April „Downton Abbey II: Eine neue Ära“ in die deutschen Kinos. Der Film erzählt die Geschichten der Adelsfamilie Crawley.

Dafür hat Engelhorn die Schaufenster aufwendig dekoriert, unter anderem mit großen Leuchtern. Die Schaufensterfiguren der weltweit bedeutenden Marke Bonaveri seien besonders hochwertig gearbeitet und präsentierten handgefertigte Outfits aus dem Prêt-à-porter-Luxusatelier Irene Luft. Die Eingangstüren wurden mit Folien überklebt, so dass aus den Glastüren optisch schwere Holztüren mit Türklopfer geworden sind. In den Speise- und Getränkekarten der Faces Lounge und des Dachgartens werden die 1920er Jahre ebenfalls aufgenommen. Zu kaufen gibt es auch Kleidung, Bücher oder Tassen zum Film. „Wir haben uns von der glamourösen Atmosphäre, dem einzigartigen Lebensgefühl und dem modischen Stil inspirieren lassen. Diese Faszination möchten wir teilen“, erklärte Geschäftsführer Fabian Engelhorn.

Bereits in der Vorweihnachtszeit stand eine bekannte Filmfigur Pate für die Dekoration und Beleuchtung im ganzen Haus: Shrek. Aus diesem Anlass dominierte über mehrere Wochen die Farbe grün – ausnahmsweise sogar im Lichtervorhang über dem Strohmarkt. Engelhorn kündigt weitere Aktionen mit NBC Universal für Filmfans an.