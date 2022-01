Engagiert für Integration

Menschen nicht auszugrenzen, jeden anzuhören und die Vielfalt unserer Stadt zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen, das war für Alt-Stadträtin Regina Trösch eine echte Herzensangelegenheit. Nun hat dieses Herz aufgehört zu schlagen, im Alter von 81 ist Regina Trösch bereits am vergangenen Dienstag gestorben und ein über die Maßen engagiertes CDU-Mitglied verstummt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die langjährige CDU-Stadträtin Regina Trösch ist gestorben. © privat

1940 wurde Trösch in Niederschlesien geboren. Die Flucht führte sie nach Deutschland, wo sie in Hof an der Saale Abitur machte. 1960 kam sie nach Mannheim und schlug im Norden ihre Wurzeln. Heimisch wurde sie auf der Schönau. Die dreifache Mutter trat 1981 in die CDU ein und wurde Mitglied im Bezirksbeirat Schönau und die erste weibliche Ortsvorsitzende. Kandidaturen für den Gemeinderat scheiterten knapp, 1991 rückte sie für Egon Jüttner, der in den Bundestag einzog, nach.

Mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Die Menschen zueinander zuführen, das machte sie zu ihrer Mission, weshalb sie Sprecherin für Integrationspolitik der CDU-Fraktion wurde. Sie gehörte außerdem dem Migrationsbeirat und dem Integrationsausschuss an. Als es 1992 zu Ausschreitungen vor der Asylbewerberunterkunft „Gendarmeriekaserne“ auf der Schönau kam, versuchte Regina Trösch gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Gerhard Widder, eine weitere Eskalation zu verhindern. Dafür erhielt sie 1993 das Bundesverdienstkreuz. Nach 23 Jahren als Stadträtin kandidierte sie 2014 aus Altersgründen nicht mehr für den Gemeinderat.

Ihrem Herzensanliegen blieb sie treu. Sie war Mitbegründerin der Vereine „Kultur-Quer Querkultur Rhein-Neckar e. V.“ und „Mannheimer Institut für Integration und Interreligiösen Dialog“. Außerdem engagierte sie sich für den „Förderverein der Stadtbibliothek Schönau“. Die Politik fehle ihr, sagte sie zum Anlass ihres 75. Geburtstags, und das ein oder andere Mal habe sie bereut, nicht mehr kandidiert zu haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuletzt lebte Regina Trösch mit ihrem Mann Wolf zurückgezogen in einem Pflegeheim in der Pfalz. Wolf Trösch starb im Dezember vergangenen Jahres. Nun folgte ihm nach langer und schwerer Krankheit seine Frau Regina. red