Er war bis zuletzt geistig hellwach, hat sich weiter gern am Telefon zu Wort gemeldet, war sehr geschätzter, gefragter und geachteter Berater, Freund, Vermittler: Heinz Bloch. Doch nun haben ihn seine körperlichen Kräfte verlassen. Im Alter von 96 Jahren ist der frühere Vorstand der Mannheimer Versicherung gestorben und damit seiner Frau gefolgt, die im Oktober diese Welt verlassen musste. Danach verließ auch ihn immer mehr der Lebensmut.

Grandseigneur der Mannheimer Gesellschaft nannten ihn manche Freunde voller Hochachtung – andere sprachen mit liebevollem Respekt von „Papa Bloch“. Jedenfalls gehörte Bloch auch im hohen Alter lange noch dazu, wo Entscheidungen vorbereitet wurden. Er war schon bestens vernetzt, als man das Wort „vernetzt“ noch gar nicht kannte. Oft wirkte er als Türöffner – denn er konnte viele Türen öffnen, weil er für Seriosität und Fachkompetenz stand, sich durch eine persönlich sehr zurückhaltende, an der Sache orientierte noble Art auszeichnete, ganz ein Mann der alten Schule war.

Stararchitekt geholt

Gleich nach dem Krieg gehörte der gebürtige Mannheimer 1945 zu den ersten Studenten der Schlosshochschule. Nach wirtschaftswissenschaftlichem Abschluss trat er 1950 in die Dienste der „Mannheimer“ ein und rückte 1970 für 20 Jahre in den Vorstand auf. Da gelang ihm ein Coup, der das Mannheimer Stadtbild bis heute nachhaltig – und positiv – prägt. Bloch gewann den amerikanischen Stararchitekten Helmut Jahn für den Neubau der Versicherung an der Augustaanlage und er sorgte dafür, dass sich die „Mannheimer“ beim Neubau des Stadthauses N 1 engagierte.

Über Jahrzehnte hat er nicht nur sein Unternehmen, sondern viele Vereine mitgeprägt. Einst war er Pionier der Wirtschaftsjunioren, führte sie aufs internationale Parkett, war ihr ältester noch lebender Senator und immer gerne gesehener Gast. 22 Jahre (!) amtierte er als Präsident des Golfclubs Mannheim-Viernheim, nachdem er 1974 den Umzug von den alten „Rennwiesen“ (heute Luisenpark) nach Viernheim bewältigt hatte. Noch bis zum 90. Geburtstag griff er zum Eisen. Im Vorstand des Reitervereins zählte er zu den Wegbereitern des Maimarkt-Turniers, und im Badischen Rennverein sowie in Beiräten vieler Fördervereine war er lange gefragt. pwr (Bild: pROSSWITZ)