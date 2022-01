Engagement Studierender gewürdigt

Studierende fördern, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen – das ist der Zweck des Social-Leadership-Stipendiums der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM), das im vergangenen Jahr zum vierten Mal vergeben worden ist.

Junge Talente zu fördern ist etwa für Jan Handschuh, HdWM-Absolvent und Abteilungsleiter der tecis Finanzdienstleistungen AG, nicht nur eine persönliche Motivation, sondern auch eine Herzensangelegenheit: „Da ich glaube, dass in der Jugend die Zukunft liegt, möchte ich gerade diese unterstützen. Insbesondere junge Menschen, die der Gesellschaft helfen, haben es verdient, auch mal etwas zurückzubekommen.“ Handschuh ist einer der Unterstützer, die das Stipendium mitfinanzieren. Entstanden 2020 mit Partnerunternehmen und Unterstützern, soll diese Förderung außergewöhnliches studentisches Engagement würdigen. Zugleich soll dadurch ein Netzwerk von „Social-Leadern“ (Sozialen Teamleitern) entstehen, das über das Studienende hinaus besteht und Stipendiaten, Hochschulleitung, Förderer und Mittelgeber dauerhaft verbindet. Das Stipendium können Studierende der HdWM erhalten.

Einer der ausgewählten Stipendiaten ist Seline Schiem. Sie studiert Soziale Arbeit – Integrationsmanagement im dritten Semester an der HdWM. Ehrenamtlich engagiert ist die 21-Jährige schon seit der frühen Jugend. So hat sie neben Babysitting sich auch einer kirchlichen Jugendgruppe angeschlossen, in der sie noch heute aktiv ist. Auch Stipendiat Lukas Knoll studiert Soziale Arbeit. „Seit 2013 bin ich als Kinder- und Jugendleiter in der Leiterrunde der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) aktiv. Der hohe Praxisanteil macht das Studium sehr praxisorientiert, was mir persönlich gut liegt. In Zukunft sehe ich mich in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen“, verrät Knoll. Für die Studierenden, die in der Regel ihr Studium über Nebentätigkeiten oder Kredite finanzieren, bedeutet die Förderung neben einer finanziellen Entlastung, auch die Chance auf einen Karriereweg im sozialen Bereich. red/lia