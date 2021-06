Energiegewinnung als Kunstprojekt

Sie arbeiten an der Schnittstelle von Design und Nachhaltigkeit: Elizabeth Monoian und Robert Ferry. Die Gründer der seit 2008 bestehenden „Land Art Generator Initiative“ (LAGI) initiieren Kunstwerke, die Energie aus der Natur gewinnen, sauber in Strom umwandeln und zugleich pädagogischen Aktivitäten ermöglichen und den Standort aufwerten. Ein Ideenwettbewerb zum Entwurf solch eines öffentlichen, nachhaltigen Kunstwerks für eine erneuerbare Energiegewinnung soll 2022 auch zur Bundesgartenschau Mannheim 2023 starten – ist doch Energie und ihre ressourcenschonende Gewinnung eines der vier Leitthemen der Gartenschau. Bei der Veranstaltung „BUGA 23: Plattform“ am Donnerstag, 24.0 Juni um 18 Uhr werden die beiden Gründer beispielhafte Projekte vorstellen. Der Online-Vortrag findet in englischer Sprache und mit deutschen Notizen in der Präsentation statt und kann per Internet unter www.buga23.de/veranstaltungen/plattform-06/ verfolgt werden. pwr

