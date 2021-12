Endlich im Space-Center

Sie mussten lange warten, doch jetzt ist es so weit: Im Januar 2020 setzten sich Luisa Winterstein (22) und Daniel Gäckle (24) im Finale der Astro-Challenge im Technoseum gegen acht weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Die Siegesprämie war ein mehrtägiger Aufenthalt am John F. Kennedy Space Center in Florida. Wegen Corona fand die Reise nicht im Mai 2020, sondern erst jetzt statt. Neben einer Tour zum Apollo/Saturn-V-Komplex, von dem aus die Mond-Missionen der Nasa starteten, stand auch ein Astronautentraining auf dem Programm, bei dem eine Mars-Expedition und Außenarbeiten an einer Raumstation simuliert wurden. Mehr als 1500 Bewerbungen gingen zu Astro-Challenge ein. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Mondlandung wollte das Technoseum jungen Menschen technischen Erfindungsgeist vor Augen führen. Bei Tests zur Reaktionsgeschwindigkeit, zum Astronomie-Allgemeinwissen, bei Mathematikaufgaben und Roboterbau im Finale Anfang 2020 holten Luisa Winterstein aus Köln und Daniel Gäckle aus Reutlingen den Sieg. red/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1