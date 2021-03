Das amtliche Endergebnis der baden-württembergischen Landtagswahl in Mannheim ist ermittelt. Der zuständige Kreiswahlausschuss unter der Leitung von Oberbürgermeister Peter Kurz stellte es in seiner Sitzung am Donnerstag fest. Danach ergaben sich nur geringe Änderungen gegenüber dem geprüften vorläufigen Endergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,9 Prozent, die Zahl der Briefwahlanträge war mit über 64 000 so hoch wie noch nie bei einer Landtagswahl in der Stadt. Jens Hölderle, Teamleiter Wahlen, berichtete von „reibungslosen Wahlvorbereitungen“ und einem „überwiegend guten“ Ablauf am Wahltag. Das Endergebnis ist auf der Homepage der Stadt einsehbar. scho

Info: www.mannheim.de/ wahlen