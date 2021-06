Elterntaxi soll in Garage bleiben

„Das Elterntaxi soll in der Garage bleiben“, wünscht sich Burkhard Fries – und blickt auf diesen Montag und die Zeit nach den Pfingstferien. Der Lehrer der Pfingstberg-Grundschule hofft, dass möglichst viele Kinder mit Rad, Roller oder zu Fuß in den Unterricht kommen. Deshalb freut er sich, dass die Viertklässler an einer Aktion der landesweit tätigen Organisation „Spospito“ – die Abkürzung steht für „Sporteln-Spielen-Toben“ – teilnehmen. Zwei weitere Grundschulen aus Mannheim sind gleich komplett mit im Boot, wie „Spospito“-Organisator Reinhard Gansert mitteilt: die Neckar- und die Rheinauschule.

Innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 Mal ohne „Elterntaxi“ zur Schule kommen: Diese Aufgabe stellt „Spospito“ – und gibt dazu einen Bewegungspass aus. In ihm werden die Hin- und Rückfahrten mit Rad oder Roller – oder das Zurücklegen des Wegs zu Fuß – dokumentiert. „Die Eltern bestätigen jeweils die Fahrt mit ihrer Unterschrift“, erklärt Burkhard Fries. Man habe sich zur Teilnahme entschlossen, „da pandemiebedingt viele Kinder seit Monaten viel zu wenig Bewegung erfahren“.

Auch wenn nach den Ferien der Präsenzunterricht wegen der stark gesunkenen Infektionszahlen wieder dominieren wird, habe der Veranstalter „sogar an die Kinder gedacht, die daran krankheitsbedingt nicht teilnehmen können“, berichtet der Lehrer. Dazu habe „Spospito“ einen „eigenen Bewegungspass mit speziellen Übungen für zu Hause entwickelt“.

Die Pfingstbergschule nimmt erstmals an der Aktion teil, aber „Appelle in diese Richtung gibt es an die Eltern regelmäßig. Die beengte Verkehrssituation vor dem Schulgebäude gibt es einfach nicht her, dass alle Eltern ihre Kinder morgens vor Schulbeginn zur Schule karren“.

Gewinnspiel als Anreiz

Bei ihm laufe es gut, berichtet Burkhard Fries: „In meiner Klasse kommen nach meinem Eindruck sowieso die meisten Kinder ohne Auto zur Schule.“ Aber nicht immer seien die Appelle erfolgreich, „was auch witterungsbedingte Gründe haben kann“, vermutet er.

Vielleicht sei „Spospito“ ein „wichtiger Impuls, der bei dem einen oder anderen ein Umdenken bewirkt“, hofft Fries. Da zur Aktion ein Gewinnspiel gehöre – es locken etwa Fahrräder, Tretroller oder Rucksäcke – erreiche man mit diesem Anreiz „vielleicht auch Familien, die durch Appelle eventuell nicht sonderlich zu beeindrucken sind“. Die Schule erhoffe sich „natürlich, dass mit der Aktion quasi ein Stein ins Rollen kommt“. „Der eigentliche Lohn“ ist aus Sicht von Reinhard Gansert ohnehin nicht ein Gewinn, sondern die „tägliche Bewegungseinheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben“.

Eine vergleichbare Aktion auf Lehrkraft-Ebene ist aus Sicht von Fries das fast zeitgleiche Stadtradeln, an dem die Schule mit der Gruppe „Pfingstberg-Bezwinger“ zum zweiten Mal teilnehme. Das, wünscht sich Burkhard Fries, „könnte eventuell in Zukunft auf Schüler-Ebene ausgeweitet werden“.

