Eltern und Schüler in Mannheim dürfen auf Rückkehr zum Wechselunterricht hoffen

Mannheim. Schüler und ihre Eltern in Mannheim dürfen auf gute Nachrichten hoffen: Nachdem am Freitag die 7-Tage-Inzidenz – bezogen auf die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen – nur minimal auf 153,2 gestiegen ist, liegt sie an vier aufeinander folgenden Werktagen unter der entscheidenden Schwelle von 165. Sollte das am heutigen Samstag (relevant sind immer die vom RKI veröffentlichten Zahlen) ebenfalls der Fall sein, wird das Gesundheitsamt am Montag aller Voraussicht nach bekannt geben, dass die Voraussetzungen für eine Rückkehr zum Wechselunterricht erfüllt sind. Die Zahlen des RKI für Samstag liegen frühestens am Sonntag vor.

Damit könnten die Schüler, weil den Einrichtungen Übergangsfristen eingeräumt werden, frühestens ab Mittwoch, 12. Mai, und spätestens ab Dienstag, 18. Mai, wieder in Präsenz unterrichtet werden.

Um „eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen“, hat sich die Stadt einer Sprecherin zufolge allerdings im Vorfeld mit den Schulen darauf verständigt, dass der eventuelle Start einheitlich erfolgen soll – und zwar für alle am Montag, 17. Mai.

Auch für die Kitas und Kindergärten ist die 165er-Marke relevant. Darum könnten sie, wenn die Schwelle am Samstag erneut unterschritten wird, laut Stadt frühestens am Mittwoch, 12. Mai, von der Notbetreuung in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergehen.

