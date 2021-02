Mannheim. Eltern von Krippen-, Kita-, Kindertagespflege- und Hortkindern dürfen sich Hoffnung auf eine Gebührenerstattung machen. Entsprechend der Regelung vom Januar sollen alle, die in den ersten drei Februarwochen die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen haben, drei Viertel des Monatsbeitrags erstattet bekommen. Das kündigte Bürgermeister Dirk Grunert am Donnerstagabend im Bildungsausschuss an, tags darauf folgte die offizielle Verwaltungsvorlage. Ob sie angenommen wird, entscheidet am 9. März der Hauptausschuss. Nach den bisherigen Erfahrungen ist von einer Zustimmung auszugehen.

Die Regelung für die städtischen Betreuungseinrichtungen soll analog für die freien Träger gelten. Sie erhalten für die Rückzahlung an die Eltern eine Erstattung von der Stadt. Die bereits von den Eltern entrichteten Gebühren sollen mit den künftig anfallenden Zahlungen verrechnet werden. Wegen des durch Corona bedingten Lockdowns gab es bis zum 21. Februar keine reguläre Betreuung.