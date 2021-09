Eltern gegen Masken

Erst sollten sie in den ersten beiden Wochen nach den Ferien getragen werden, dann fiel die Zeitbeschränkung weg: Masken sind nach wie vor Pflicht in den Schulen. Wie emotional dieses Thema ist, zeigte sich bereits im Frühjahr, als eine Mannheimer Mutter juristisch gegen die von der Stadt verfügte und vom Land bestätigte Maskenpflicht für Grundschüler vorging. Sie hatte allerdings ebenso wenig Erfolg wie andere, die Rechtsmittel einlegten. Erst vor einer Woche lehnte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen Eilantrag gegen Masken- und Testpflicht ab – der Beschluss ist „unanfechtbar“ (wir berichteten).

Ministerium prüft Lockerung

Doch die Diskussion geht weiter: Am 24. September startete eine Mutter eine Online-Petition zur „Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht in Baden-Württemberg“, gerichtet an Kultusministerin Theresa Schopper und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Petentin wendet sich gegen die unbefristete Verlängerung der Maskenpflicht – obwohl die Kinder drei Mal pro Woche getestet würden.

Bis zu diesem Mittwoch, 18 Uhr, haben bereits 107 490 Personen auf Change.org unterzeichnet. Das Kultusministerium hat gegenüber der Petentin reagiert. Man prüfe aktuell, „ab wann und in welcher Form wir lockern können“. Es sei durchaus möglich, dass es „sehr kurzfristig zu einer Anpassung kommt“. bhr

Info: Online-Petition unter: https://chng.it/pGqK25kM

