Elke Zimmer wird Verkehrsstaatssekretärin

Mannheim. Die Mannheimer Grünen-Politikerin Elke Zimmer wird Staatssekretärin im Verkehrsministerium der neuen grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte das Tableau der grünen Regierungsmitglieder am Montag in der Sitzung der Landtagsfraktion vor. Minister im Verkehrsressort bleibt der 68 Jahre alte Winfried Hermann. Die 54-jährige Zimmer ist bei der Wahl im März im Mannheimer Süden mit 35,9 Prozent direkt in den Landtag gewählt worden. Elke Zimmer gehört dem Landtag seit Dezember 2016 an, als sie für ihren verstorbenen Parteifreund Wolfgang Raufelder nachrückte. Die Diplom-Handelslehrerin ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt im Stadtteil Neckarau.

