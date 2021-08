Elektrisch: Redewendungen rund um den Blitz

Übrigens reden alle vom Wetter. Nicht nur wegen seiner Extreme. Abläufe zwischen Himmel und Erde sind schon vor Jahrhunderten in unsere Alltagssprache verweht worden, wo sie bildlich-metaphorische Formulierungen sprießen ließen. Und so bezeichnen wir Momente höchster Verwirrung als „total durch den Wind sein“ – ein Phänomen, das Segler kennen, wenn es bei Richtungswechsel mächtig von vorn bläst. Und die Erkenntnis, dass Eismassen zwar in der Lage sind, ein Schiff zu zermalmen (wie der Maler Caspar David Friedrich eindrucksvoll auf Leinwand festgehalten hat), aber gleichwohl gefrorenes Wasser zu brechen vermag, mündete in die Warnung: Begib dich nicht auf dünnes Eis! Wer wohl auf die Idee kam, die so rasante wie energiegewaltige Entladung der Luft noch zusätzlich mit Schmierfett zu beschleunigen? Jedenfalls hat der „ geölte Blitz“ verbal voll eingeschlagen. Ob es den vielzitierten „Blitz aus heiterem Himmel“ schon vorher gab, sei dahingestellt. Dies ist (sozusagen) Schnee von gestern. Überhaupt haben die von oben kommenden Naturphänomene sprichwörtliche Kraft entwickelt. Die alte Botschaft so mancher Redewendung gilt bis heute: Ja, wir sollten andere nicht im Regen stehenlassen – schon gar nicht, wenn eben dieser Unheil geflutet hat. Sprachlich ist das Wetter ein wahrer Tausendsassa, der sich auch im Reich der Tätigkeitsworte tummelt. Nicht nur die Natur gewittert, es wettert auch der Mensch – häufig mit Donnergetöse. Schließlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Und schon gar nicht beim Wetter, das sich als Klima zusammenbraut.

Waltraud Kirsch-Mayer