Eklat überschattet Pokal-Abend

Mannheim. Wenn der Sport fast zur Nebensache wird: Das Aus des SV Waldhof gegen den 1. FC Nürnberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals (0:1) am Dienstagabend wird von einem handfesten Eklat überschattet. Stadionsprecher Stephan Christen widmet vor dem Anpfiff die Verkündung der Mannschaftsaufstellung dem verstorbenen Mannheimer Neonazi Christian Hehl. „Das ist hier nur für dich, Christian Rolf Hehli“, ruft Christen ins Mikrofon. Während des Spiels werden von Teilen der Fans auf der Otto-Siffling-Tribüne (OST) zudem Banner gezeigt, auf denen der langjährige NPD-Funktionär und Waldhof-Anhänger gewürdigt wird. „Legenden sterben nie, RIP Hehli“, ist unter anderem zu lesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon am späten Dienstagabend sieht sich der Verein genötigt, eine Stellungnahme zu dem Vorfall in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen: „Selbstverständlich distanzieren sich der SV Waldhof sowie unser Stadionsprecher weiterhin von rechtsradikalem Gedankengut. Diese Aktion war vor der Partie nicht mit den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 abgesprochen“, heißt es dort. Christen sei die Bedeutung von Hehl nicht bekannt gewesen: „Er wollte, wie in den 29 vergangenen Jahren üblich, ihm privat zugetragene Wünsche eigenständig erfüllen.“ Dieses Prozedere werde es in dieser Form nicht mehr geben, so der Verein in der Mitteilung. Zukünftig würden der Ehren- und Ältestenrat über Namensnennungen vor einem Spiel entscheiden.

Der Vorfall erinnert gravierend an ein Vorkommnis beim sächsischen Regionalligisten Chemnitzer FC vor rund dreieinhalb Jahren. Im März 2019 gedachten Fans des CFC vor einem Ligaspiel gegen den VSG Altglienicke mit einem Banner einer verstorbenen lokalen Neonazi- und Hooligangröße, die aktiv in der Fanszene des Vereins unterwegs war. Ein Foto des Verstorbenen auf der Anzeigetafel und eine namentliche Würdigung durch den Stadionsprecher gingen damit einher. All dies sorgte für bundesweite Diskussion über den Umgang mit Neonazis in den Fußballstadien. Der Verein feuerte in der Folge Stadionsprecher und Fanbeauftragten.

Hehl, der von 2014 bis 2019 im Mannheimer Stadtrat saß und 2018 im baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschuss als Zeuge aussagte, war beim SVW kein Unbekannter. Von 2014 bis 2016 hatte der Verein ihm aufgrund seiner politischen Gesinnung Stadionverbot erteilt – unter anderem, weil er Vereins-T-Shirts mit polizeifeindlichen Botschaften verändert hatte. Schon damals wurden Banner gegen das Stadionverbot für den Neonazi während eines Spiels des SVW gegen den 1. FC Saarbrücken in die Höhe gehalten, der Verein reagierte nicht.

Einige SVW-Fans distanzieren sich bei einer spontanen Umfrage dieser Redaktion hinter der OST von den Hehl-Würdigungen. „Das gehört hier nicht hin“, sagt ein Fan namens Klaus, der nur seinen Vornamen nennen will. Viele Waldhof-Anhänger melden sich noch am Abend bei dieser Redaktion und zeigen sich entsetzt über den Eklat.

Auf der Facebook-Seite des Fußball-Drittligisten herrscht ein anderes Meinungsbild vor, es gibt viel Solidarität mit dem vorbestraften Rechtsextremen: „Hier geht es nicht um Politik, hier geht es um einen jahrzehntelangen treuen Waldhof-Fan, der für den Verein gelebt hat“, heißt es dort. Oder: „Mir fehlen die Worte. Wie respektlos kann man sein. Hehli war einer von uns.“ Vereinzelt gibt es aber auch andere Äußerungen: „Einen verurteilten und bekannten Neonazi zu ehren, hat nichts mit dem Waldhof zu tun. Das ist einfach eine Schande.“