Eislaufsaison in Mannheim startet am Samstag unter Corona-Bedingungen

Mannheim. Die Eislaufsaison in Mannheim beginnt am Samstag, 16. Oktober, mit 3G-Regelung sowie Abstands- und Hygieneregeln. So wird im Eissportzentrum Herzogenried die aktuelle Corona-Verordnung für Sportstätten des Landes Baden-Württemberg gelten, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Im Zuge dessen wird die Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher sowie der zeitliche Aufenthalt in einer der Eishallen begrenzt sein.

Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried Das Eislaufzentrum Herzogenried wird nach Angaben der Stadt wie folgt geöffnet haben: Dienstags: 10 bis 12 Uhr. Mittwochs, donnerstags und freitags: 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Samstags: 14 bis 18 Uhr (sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene) und 18.30 bis 22 Uhr (Rundlauf). Sonntags: 10 bis 14 Uhr (sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene) und 14.30 bis 18 Uhr (Rundlauf). Info: Für über 50-Jährige gibt es auch in diesem Jahr mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 12.15 bis 13.45 Uhr eine Eislaufzeit.

Die Tickets müssen vorab gekauft werden. Dies ist online unter www.mannheim.de/eislaufen möglich. Es können nur Einzelkarten erworben werden. Mehrfach- und Saisonkarten sind weiterhin ausgesetzt. Familien erhalten mit dem Mannheimer Familienpass Zugang zum Eissportzentrum, wenn sie vorab E-Tickets online kaufen und den Gutscheincode nutzen. Für Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, wird es ab dem 18. Oktober einen Barverkauf im Eissportzentrum geben. Dieser findet in der Folge immer montags von 8 bis 10 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr statt.

Eisdisco findet statt

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr findet wieder die Eisdisco statt. Diese wird am Freitag, 5. November, stattfinden. Der Vorverkauf der Karten beginnt am Freitag, 29. Oktober. Der Kostenpunkt liegt bei 5,60 Euro.

