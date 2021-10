Eislaufen zu flotter Musik im Eissportzentrum Herzogenried

Mannheim. Über die Eisfläche gleiten können Freunde des Sports am Freitag, 5. November: Dann startet nämlich wieder die Eisdisco im Eissportzentrum Herzogenried. Von 20 bis 22.30 Uhr findet der beliebte Discolauf statt. Der Eintritt kostet 5,60 Euro (keine Ermäßigung). Zu Black, House, 80er, 90er und aktuellen Charts über die Eisfläche tanzen oder einfach Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen bei Disconebel und Lichtershow Runden drehen – das alles ist an diesem Abend möglich. Es gilt Maskenpflicht im gesamten Haus mit Ausnahme der Eisfläche. Der Einlass erfolgt nach der aktuell geltenden 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Freitag, 29. Oktober, über www.mannheim.de/eislaufen. Mit dem Kauf eines E-Tickets erhält man einen QR-Zutrittscode. Dieser dient ausgedruckt oder in digitaler Form als Zutrittsberechtigung. Auch der Schlittschuhverleih muss hier online vorab gebucht werden. Weitere Infos telefonisch unter 0621/30 10 95, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder auf der Webseite.