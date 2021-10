Eislaufen – aber mit Abstand

Die Eislaufsaison in Mannheim beginnt an diesem Samstag (16. Oktober) – mit Online-Ticketverkauf und 3-G-Regel. Los geht es im Eissportzentrum Herzogenried. Die aktuelle Corona-Verordnung für Sportstätten des Landes Baden-Württemberg lässt derzeit die Öffnung von Eishallen unter Hygiene- und Abstandsregelungen zu. Die Besucherzahl ist eingeschränkt und auf die Laufzeiten begrenzt. Es gilt zudem die 3 G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) beim Zutritt in die Eishallen.

Auch die Eisdisco kann wieder stattfinden: Am Freitag, 5. November. Der Vorverkauf startet online ab 29. Oktober (Eintritt 5,60 Euro).

Vormittags und nachmittags offen

Das Eislaufzentrum Herzogenried ist dienstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Mittwochs, donnerstags und freitags stehen die Eisflächen dem Publikum von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 und von 20 bis 22 Uhr zur Verfügung. An Samstagen können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene von 14 bis 18 Uhr aufs Eis, von 18.30 bis 22 Uhr werden die Tore für den Rundlauf geöffnet. Sonntags sind von 10 bis 14 Uhr ebenfalls beide Eishallen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geöffnet. Von 14.30 bis 18 Uhr werden wieder beide Hallen für den beliebten Rundlauf miteinander verbunden.

Der Ticketkauf muss vorab über www.mannheim.de/eislaufen erfolgen. Dort können E-Tickets pro Eishalle und Zeitfenster erworben werden. Sie enthalten einen QR-Zutrittscode für den Hallenzugang und die gebuchte Laufzeit. Auch der Schlittschuhverleih und die Laufhilfen müssen hier online vorab gebucht werden. red

