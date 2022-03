Einzigartiges Konzert mit Joris bei der Buga

Joris kommt zurück nach Mannheim: Am 13. Juni 2023 wird der Singer-Songwriter bei der Bundesgartenschau auftreten. „Das ist sowas wie ein Homecoming-Konzert“, sagt der Künstler in einer Videobotschaft. Für das „einzigartige Konzert“, wie die Buga-Gesellschaft formuliert, auf der Bühne im Spinellipark tun sich Joris und das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim zusammen und werden symphonisch arrangierte Songs des Popakademie-Absolventen spielen. „Mannheim ist quasi eine Stadt, wo sich alle wichtigen Musikrichtungen und Künste vereinen“, sagt Joris.

Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, erklärt: „In seiner Videobotschaft spricht Joris vom ‚nach Hause kommen‘. Das bringt auf den Punkt, was wir mit der Buga 23 zeigen wollen. Zwei kulturell hochkarätige Mannheimer Institutionen gestalten aktiv die Bundesgartenschau Mannheim 2023 mit.“ Schnellbach sieht den Auftritt als „ein Ausrufezeichen“ für die Kooperationskultur in Mannheim.

Joris hat an der Popakademie Baden-Württemberg den Bachelor-Studiengang Popmusikdesign studiert. Seit 2014 hat er einen Plattenvertrag beim Musiklabel Four Music, 2015 brachte Joris dort sein Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ heraus. „Schrei es raus“ ist der Titel seines zweiten Albums, das der Künstler im Jahr 2018 veröffentlichte. 2021 ist mit „Willkommen Goodbye“ sein drittes Album erschienen. Seine Band hat ebenfalls an der Popakademie studiert. 2016 gewann Joris drei Echos. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie: „Wir freuen uns, dass Joris mit dem Orchester der Musikhochschule auftritt und diese Premiere auf der Buga23 zu sehen ist.“ red/lok