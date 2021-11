Einzelhandel enttäuscht über Umsatz

Das Weihnachtsgeschäft am ersten Adventswochenende lässt in diesem Jahr bei den wenigsten Händlern Freude aufkommen. Wie der Handelsverband Nordbaden mitteilte, sind die neuen 3G- und 2G-Regeln in den Läden der Region nicht ohne Folge geblieben. Nach einer Umfrage unter Händlern in Baden-Württemberg berichtete nur jeder fünfte von guten Geschäften.

Auch Lutz Pauels, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, ist etwas enttäuscht von den Umsätzen sowohl am ersten Adventssamstag als auch am Black Friday am Vortag. „An beiden Tagen war es deutlich weniger als letztes Jahr oder im Vorjahr.“ Dass habe mit einer allgemeinen Vorsicht der Leute zu tun, so Pauels. „Natürlich spielt das Außenherum eine Rolle, die Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz und Hessen sind besser als bei uns“, spielt er auf die zahlreichen Kontrollen an, auch auf dem Weihnachtsmarkt. Die Kontrollen funktionierten laut Pauels wirklich gut, sowohl in den Geschäften, bei den Gastronomen und Weihnachtsmärkten. Das sei auch hoch akzeptiert von den Kunden und Gästen.

Mannheimer Einzelhändler melden weniger Umsatz als 2020. © Capuana

„Zufrieden kann man nicht sein, weil man gedacht hat, dass man viel aufholen könnte“, zieht Pauels Bilanz. Man konnte vermuten, dass es so kommt, durch die schärferen Bedingungen. Auch fehle es an Testzentren. „Wir hoffen, dass kein Lockdown kommt, denn das wäre natürlich fatal.“ Obwohl nach einer Umfrage des Handelsverbands jeder zweite Händler stationär und online verkauft, erwartet nur jeder zehnte Händler in diesem Jahr eine leichte Steigerung des Umsatzes. Demgegenüber rechnen gut Zweidrittel der Händler mit noch schlechteren Ergebnissen als 2020. Das sei laut Geschäftsführer Swen Rubel alarmierend und zeige auch: eine Vielzahl von Kunden ist verunsichert und meidet den Weg in die City. 2G bedeutet laut Rubel für viele Händler Kundenverluste von bis zu 30 Prozent. Er bezweifelt die Rolle des Einzelhandels als großen Infektionstreiber und fordert Entschädigungen für Umsatzverluste im Weihnachtsgeschäft durch 2G. cap/lia