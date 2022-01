Eintrittspreis erhöht

Zum Jahresbeginn steigen die Preise für den Eintritt in das Barockschloss Mannheim. Sie würden „wegen gestiegener Personal- und Unterhaltungskosten moderat erhöht“, so Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Nun kostet eine Eintrittskarte für Erwachsene neun Euro, für Ermäßigte 4,50 Euro und für Familien 22,50 Euro. Es ist die zweite Erhöhung in kurzer Zeit. Lange kostete der Einzel-Eintritt sieben Euro, ab Juni 2021 waren es acht Euro, ermäßigt vier Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings wurde das Angebot zuletzt auch stark ausgeweitet. Im Eintrittspreis enthalten ist nicht nur der freie Rundgang durch das Haupttreppenhaus, den Rittersaal, je vier rekonstruierte Räume des Kaiserlichen Quartiers und des früheren Appartements der Großherzogin, der Gang hinunter zum Fundament sowie das Schlossmuseum im Erdgeschoss mit der Dauerausstellung.

Dialoge und Filme

Statt dem Audioguide kann man sich nun auch die neue „Monument BW“-App herunterladen, über die eine multimediale Erlebnistour verfügbar ist. Zahlreiche Bilder, Audio-Stationen und Videos ermöglichen einen informativen wie unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen mit Details zur Schlossgeschichte, Dialogen von historischen Personen, Bildergalerien und Filmen – etwa vom Kurpfälzische Kammerorchester, das ein typisches Stück der berühmten „Mannheimer Schule“ spielt. Neu seit dem vergangenen Jahr ist auch der Hofmusikraum sowie eine digitale Rekonstruktion des im Krieg zerstörten Paradeschlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp. In den Wintermonaten ist das Barockschloss immer donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. pwr