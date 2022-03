Eintritt frei im Zeughaus

Die Schätze aus dem Grab des Tutanchamun sind abgereist, einige Umbauarbeiten erledigt – nun öffnet das Museum Zeughaus wieder, zumindest die meisten Etagen. Nur in den Bereichen „Kunst für Kurfürsten“ und „Theatergeschichte“ wird derzeit noch gearbeitet. Dafür ist am ersten Öffnungstag, dem Samstag, 2. April, der Eintritt von 11 bis 18 Uhr in die Sammlungsbereiche frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Barockbau beherbergt insbesondere antike Kostbarkeiten sowie Meisterstücke aus den reichen kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen. Wieder zu sehen sind die Schau „Glaubensschätze“ sowie „Der Glanz der Antike“. Im Kellergewölbe lädt die reichhaltige Sammlung zu einer Reise zu den Griechen, Etruskern und Römern sowie den Hochkulturen des Orients ein.

Etwas erweitert wurde die Ausstellung „Belle Époque“. In der Ausstellung zur Mannheimer Stadtgeschichte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert spielt nun auch das Thema Schifffahrt eine Rolle und wird, da sich seinerzeit Bade- und Kuraufenthalte wachsender Beliebtheit erfreuten, Bademode aus der Zeit um 1900 gezeigt. Ganz neu ist die Präsentation „Speisen wie die Queen“ mit exquisitem Geschirr aus der 2018 dem Museum geschenkten Sammlung von François dePoorter aus den bedeutenden englischen Manufakturen Wedgwood und Leeds. Wedgwood war Hoflieferant des englischen Königshauses. pwr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2