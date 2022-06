Einschlafen und weg sein

Harald S., der seinen vollen Namen nicht nennen möchte, ist seit fast zehn Jahren krank. „Es ging immer leicht bergab“, sagt der 65-Jährige und deutet mit einer Hand eine leicht abfallende Kurve an. Dass es aber abrupt so steil bergab geht, damit habe er nicht gerechnet. Seine Hand vollzieht eine steile Kurve nach unten. 2014 hieß es, er habe Sarkoidose, eine entzündliche Erkrankung, bei der sich knötchenförmige Gewebeveränderungen unter anderem in der Lunge bilden. Vor einem Jahr sei die Diagnose widerrufen worden, nun ist von einer allergischen Alveolitis, einer Entzündung der Lungenbläschen, die Rede. Doch so oder so: S. wird daran sterben, seine Lunge ist irreparabel geschädigt, und das weiß er auch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder Harald S. in seinem Zimmer im Hospiz in Ilvesheim. © Stefanie Ball

Seit April ist er in Ilvesheim im Hospiz St. Vincent des Caritasverbandes Mannheim. „Zu Hause ging es nicht mehr.“ Zu Hause – das war schon zu jenem Zeitpunkt nicht mehr sein Zuhause, sondern das seiner Freundin. Sie möchte ihren Namen nicht nennen. Marlene F., wie sie hier heißen soll, hatte S. 2016 angeboten, zu ihr und ihrem Sohn nach Friedrichsfeld zu ziehen. Bis dahin hatte er noch seine eigene Wohnung auf der Vogelstang. Doch allein zu leben, fiel ihm zunehmend schwer. Also nahm er das Angebot an.

S. war da bereits seit zwei Jahren Frührentner. Er hatte schon früher Atemprobleme gehabt, öfter Husten, vielleicht eine Allergie, dachte man. Wirklich ernst nimmt er es nicht. S. ist gelernter Maschinenschlosser, er ist später viel im Ausland auf Montage unterwegs, als Strahlenschützer in kerntechnischen Anlagen. Ab Sommer 2014 kommt er ohne mobiles Sauerstoffgerät nirgendwo mehr hin. 57 Jahre ist er damals alt, er wird für voll erwerbsunfähig erklärt. Statt zum Fußball spielen geht er nun zum Lungensport. Die Corona-Zeit setzt ihm zu, der Rehasport fällt aus, er hat Angst, sich mit dem Virus zu infizieren. Das könnte tödlich für ihn sein. „Ich bin vier Mal geimpft, wir sind alle mehrfach geimpft, um Harald zu schützen“, sagt Marlene F.

Im Januar 2021 soll in der Thoraxklinik, der Lungenfachklinik des Universitätsklinikums Heidelberg, eine Bronchoskopie gemacht werden. S. geht es schlecht. Die Untersuchung der Lunge, bei der eine Sonde über die Nase oder den Mund in die Luftröhre eingeführt wird, scheitert fast, weil S. immer wieder heftige Hustenattacken hat. Das Ergebnis ist ein neuer Name für seine Beschwerden und die Gewissheit, dass es nicht mehr besser wird. Nie mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenige Monate später, es ist Herbst, wird der Husten immer schlimmer, die Luft weniger. S. kommt erneut in die Thoraxklinik, diesmal auf die Palliativstation. Der Aufenthalt tut S. gut, bald kann er entlassen werden. Es vergehen ein paar Monate, es ist jetzt Frühjahr 2022, da muss S. wieder in Heidelberg anrufen: „Ich kann nicht mehr.“ Die Ärzte sagen, es sei ein Bett frei, er könne sofort kommen. Für S. ist klar: So geht es nicht weiter. Er sagt zu seiner Freundin: „Ich gehe ins Pflegeheim.“ Doch eine Schwester und der Sozialdienst auf der Palliativstation, auf der S. wieder liegt, schlagen ihm ein Hospiz vor.

Es ist der 4. April, als S. sein Zimmer in Ilvesheim bezieht. „Hospiz ist begleiten zum Sterben“, sagt S. Das nehme er so für sich an? „Ja“, sagt er und weint. Er holt sich ein Taschentuch und wischt sich Tränen aus den Augen. „Fragen Sie ruhig weiter“, sagt er, „das gehört dazu.“ Er wäre so gerne noch verreist, vielleicht nach Florida zu den Freunden, die dort wohnen. Er hätte auch gerne an der Goldenen Konfirmation teilgenommen. Die evangelische Kirchengemeinde Edingen lädt am 10. Juli alle ein, die vor 50 Jahren zur Konfirmation gegangen sind. Auch S. hat eine Einladung erhalten. Aber er wird wohl nicht dabei sein. Vor zwei Wochen, am Samstag, hat er seine Lungengruppe gesehen, die trifft sich einmal im Monat in einem Restaurant zum Mittagessen. „Danach ging es mir drei Tage richtig schlecht, für meine Lunge ist das Hochleistungssport.“

Schon das Anziehen am Morgen, das Zähneputzen, das Fertigmachen am Abend fürs Bett sind eine Tortur. Obwohl ihm dabei eine Pflegekraft hilft. Durch das vernarbte Lungengewebe wird kaum noch Sauerstoff transportiert, sein Herz muss immer kräftiger pumpen, damit das Blut überhaupt zirkuliert.

Ob er nicht manchmal wütend ist auf das Leben, das dieses Ende für ihn bereithält? „Nein“, sagt S. „Doch“, sagt Marlene F., die Freundin, „erst vor zwei Tagen hast du geweint und gesagt: ,Warum trifft es mich?‘“ S. sagt, stimmt, jeder stelle sich wohl diese Frage, aber er habe sich damit abgefunden. „Ich weiß, es geht nicht anders, es gibt keine Alternative.“ Er wünscht sich, dass wenn es so weit ist, er einfach einschlafe und dann weg sei. Der Arzt habe ihm das zugesichert. S. fühlt sich wohl im Hospiz, für ihn ist es der richtige Ort. „1 plus“, sagt S. und meint die Arbeit von Pflegern und Ärztinnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dass Menschen Angst vor Schmerzen haben und lieber sterben wollen, wenn diese unerträglich werden, kann er verstehen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, seinem Leben ein Ende zu setzen, wenn es keine Rettung mehr gibt und ein Lebensende von Schmerzen und Qualen programmiert ist. „Bei Tieren macht man es ja auch, die werden eingeschläfert.“ Aber er hat ja keine Schmerzen. S. hebt eine kleine schwarze Tasche hoch. Es ist eine Schmerzpumpe, die ihn kontinuierlich mit Medikamenten versorgt, auch mit Morphium. „Wenn es mir schlechter geht, kann ich mir eine zusätzliche Dosis geben.“

Und S. hofft. Er hofft auf ein Wunder. Er hofft auf ein Medikament. „Ich weiß, dass es nicht mehr so lange geht, aber wie lange, das weiß niemand.“ Dass noch rechtzeitig Hilfe kommt, ein Medikament, das seine kaputte Lunge wieder gesund macht, diese Hoffnung will er behalten. „Die Hoffnung lebt, bis zum Schluss.“ Er glaube an Gott, sagt S., auch wenn er nicht in die Kirche gehe. Ob er eine Vorstellung davon habe, was nach dem Tod sei? „Vielleicht bin ich da oben und schaue runter“, sagt S. und zeigt an die Decke seines Zimmers.

Er wünscht sich eine Urnenbestattung im Garten der Erinnerungen in Schwetzingen, seine zwei Geschwister und Marlene F. wissen das. Eine Freundin von ihr, die an Krebs gestorben sei, sei auch dort beerdigt, erzählt sie. „Ich winke immer, wenn ich dort vorbeifahre.“

Aber jetzt sitzen Harald S. und Marlene F. erst einmal zusammen im Hospiz und spielen. Kniffel oder Kanaster. Wer beim Kartenspielen gewinnt? „Sie“, sagt S. und zeigt auf Marlene F. Die lacht.