Einsatz voller Leidenschaft

Ein spielendes Kind, bei der Blumenau von einem ICE mitgerissen – diesen Moment kann er nie mehr vergessen. „So etwas möchte ich nicht mehr erleben“, erinnert sich Matthias Waldecker nur ungern an dieses Unglück, zu dem er ausrücken musste. Bei Mario König ist es ein Brand mit sieben Toten, bei dem er während seiner Referendarzeit in Stuttgart dabei war, der sich ihm eingeprägt hat. Beide sind jetzt seit 40 Jahren bei der Feuerwehr, mit am längsten im Einsatz und daher nun bei der Jubilarfeier geehrt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jubilare Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze erhielten: Stefan Baaske , Daniel Bauer , Konstantin Braun , Alexander Bosch , Sascha Engelhardt , Timo Fischer , Michael Fürst , Rene Gellert , Manuel Hoock , Jens Jeromin , Michael Meyer , Teresa Peccerella, Christian Reichert , Björn Schmitt , Christian Schneider , Uwe Spitzer , Sascha Stollhofer, Robert Streb , Kevin Weishaar und Thomas Wendel . , Teresa Peccerella,, Sascha Stollhofer,und Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber erhielten: Achim Dommel, Sascha Dünkel,Nicolas Eisen, Yilmaz Han, Leo Isele, Ingolf Koch, Matthias Link, Dirk Nescholta, Lars Oehring, Markus Penninger, Jochen Rihlmann, Markus Ries, Andreas Ritter, Ralph Rudolph, Michael Scherb, Mike Schneider, Marcus Stephan, Michael Thoma, Hans-Peter Wandel, Andreas Wolf. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold: Mario König, Matthias Waldecker und Rainer Straßel. pwr

„In feierlicher Form“, wie Erster Bürgermeister Christian Specht bewusst die Vorgabe vom Feuerwehrgesetz zitiert, ehrt er die beiden Einsatzkräfte und noch viele mehr. Schließlich konnte die Feier wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nicht stattfinden. „Da ist viel auf der Strecke geblieben – das tut jetzt unheimlich gut“, freut sich daher der stellvertretende Feuerwehrkommandant Jens Stiegel nach der schwungvollen Auftaktmusik des Polizeimusikkorps in der stilvoll dekorierten Fahrzeughalle, dass nun wieder die Kameradschaft gepflegt und verdienten Helfern gedankt werden kann.

Ein ganz besonderer Dank gilt Rainer Straßel, der 2021 schon 50 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim war. Waldbrände, Großfeuer im Hafen, in Flammen stehende Wohnungen oder heftige Unwetter – Straßel hat alles mitgemacht, über 200 Einsätze, und stets ehrenamtlich. Besonders die Gasexplosion 1981 in Wallstadt mit drei Toten ist dem pensionierten Postbeamten in Erinnerung geblieben. Rund 600 Sicherheitswachdienste in Rosengarten, Nationaltheater oder der SAP Arena hat er absolviert. Lange war der älteste Mannheimer, der zum Einsatz unter Atemschutz berechtigt war. Seit er 65 ist, darf er aber nicht mehr löschen. Dafür kümmert er sich jetzt intensiv um Feuerwehrgeschichte und die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus bei der Feuerwehr.

Weiter im Einsatz sind dagegen Mario König und Matthias Waldecker, beide seit 40 Jahren dabei. „Weil ich nicht zum Bund wollte“ – so begründet Waldecker, warum er 1981 zur Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Innenstadt, stieß. Er habe „etwas Sinnvolles, etwas Gutes tun und helfen“ wollen und eine tolle Gemeinschaft erlebt. Er stieg bis zum stellvertretenden Abteilungskommandanten auf, engagiert sich nun in der Aus- und Fortbildung.

„Krisen hören ja nicht auf“

„Ich fand die Jungs ganz nett“ – das war auch der erste Eindruck, als Mario König 1981 zur Abteilung Neckarau der Freiwilligen Feuerwehr stieß und sich – statt Bundeswehr – für zehn Jahre zum Dienst zu verpflichten. Es wurden 40 Jahre daraus – zunächst im Ehrenamt, ab 1993 bei der Berufsfeuerwehr, wo er nun Abteilungsleiter, Branddirektor und international gefragter Experte für Gefahrstoffeinsätze ist. Bei der Feuerwehr Mannheim baute er die Analytische Task Force auf – eine Spezialeinheit für Gefahrstofflangen, die es nur acht Mal im Bundesgebiet gibt. Als Diplom-Chemiker hätte er zwar auch in der Industrie Karriere machen können, „aber ich habe meinen Berufsweg nicht einen Moment bereut“, betont König.

„Sie haben Menschen in Not geholfen, Hab und Gut gerettet“, würdigt Erster Bürgermeister Specht die langjährigen Verdienste der Jubilare, ehe er sie mit Karl F. Mayer, dem Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbands, für 15, 20, 40 oder 50 Jahre ehrt. Alle Jubilare zeichne „Hilfsbereitschaft, Mut, Nächstenliebe, Teamgeist und große Leidenschaft aus, dankt er: „Sie fühlen sich alle berufen für eine verantwortungsvolle Aufgabe“, so Specht, und ohne außergewöhnliches Engagement seien gerade die großen Belastungen der vergangenen Jahre gar nicht zu bewältigen gewesen.

So habe die Feuerwehr „mit großartigem Einsatz“ das Impfzentrum in der Maimarkthalle aufgebaut und betrieben und dabei manche Unzulänglichkeiten „mit viel Improvisationskunst“ ausgleichen müssen. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal seien über 16 Tage hinweg 110 Mitglieder von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Notfallseelsorge aus Mannheim dort tätig gewesen, „eine große Leistung“, so Specht. Letztlich sei die Feuerwehr seit über zwei Jahren „permanent im Krisenmodus – ohne zusätzliche Personalreserven“. Daher werde die Stadt „das Krisenmanagement aufstocken müssen, denn die Krisen hören ja nicht auf“, erklärte Specht.