Mannheim. In einer petrochemischen Anlage in der Rotterdammerstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr brannte ein 1000 Liter Behälter im Bereich einer Betriebstankstelle. Der Brand konnte noch in der Nacht unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Näheres ist nicht bekannt.

