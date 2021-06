Einsatz gegen „Auto-Poser“

Laute, schnelle Autos und teilweise aggressive Fahrer – in Mannheim sind in der Nacht auf Sonntag wieder zahlreiche Poser unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei mit. Demnach drehten in der Quadratestadt ab 18 Uhr teils PS-starke Boliden vermehrt ihre Runden durch die beliebten „Poser-Meilen“ (Kunststraße, Fressgasse, Friedrichsplatz, Friedrichsring, Kaiserring). Fast ein Viertel aller Fahrzeuge war zu laut unterwegs, zwei Autos waren technisch verändert – eines davon wurde vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, so die Polizei.

AdUnit urban-intext1

Auch auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Neckarauer Straße versammelten sich ab Mitternacht immer wieder Personengruppen. Gegen 3.30 Uhr waren es knapp 100 Personen mit rund 50 Fahrzeugen, die durch ihre Lautstärke für zahlreiche Anwohnerbeschwerden sorgten. Mit vielen Polizeistreifen reagierten die Beamten auf die überwiegend jungen Menschen aus der „Event- und zum Teil auch Poser-Szene“.

Die Grundstimmung sei angespannt, provokativ und teilweise aggressiv gegenüber den Beamten gewesen, so die Polizei. Allen wurden Platzverweise für die beliebten Treffpunkte dieser Szene im Stadtgebiet ausgesprochen, so dass rund eine Stunde später schließlich Ruhe einkehren konnte, so die Bilanz.

Ansonsten waren nach Angaben der Polizei in den Nächten auf Samstag und Sonntag aufgrund des Wetters nur wenige Menschen an den üblichen Treffpunkten unterwegs. Lediglich am Stephanienufer seien in der Nacht auf Samstag in der Spitze wenige hundert Menschen gewesen. In der Jungbuschpromenade seien es gerade einmal 100 Personen gewesen. Am Neckarufer, unterhalb der Kurpfalzbrücke, hatten sich nach Polizeiangaben nach der Wetterberuhigung gegen 23 Uhr rund 200 Personen versammelt. Viele davon seien gegenüber den Beamten verbal aggressiv gewesen. Durch die polizeiliche Präsenz seien schließlich alle abgewandert.

AdUnit urban-intext2