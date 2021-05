Einmaliger Zuschuss für neue Plätze

Als drittes Standbein der Kinderbetreuung neben Kitas und Krippen möchte die Stadt die Tagespflege deutlich ausbauen. Der Anteil dieser Angebote für Kinder unter drei Jahren soll mittelfristig von 26 auf 30 Prozent wachsen. Um dafür Personal zu gewinnen, möchte die Verwaltung finanzielle Anreize geben. Der Bildungsausschuss unterstützt das – und empfiehlt dem Gemeinderat, Tageseltern pro neu geschaffenem Platz einen einmaligen kommunalen Zuschuss von maximal 660 Euro zu zahlen. Wer eine größere Anzahl von Kindern (maximal neun) in „anderen geeigneten Räumen“ betreut, bekäme je neu geschaffenem Platz maximal 2400 Euro. Im vergangenen Jahr waren in Mannheim 278 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Zum Stichtag 1. Januar 2021 wurden 790 Kinder unter drei Jahren betreut. Bis Ende des Jahres sollen die Plätze zunächst auf 860 erhöht werden.

Angebote in der Mittagspause

Einen Beitrag zur Aufwertung der Mittagspause in den zehn Mannheimer Ganztagsgrundschulen möchte die Stadt leisten. Zurzeit ist es so, dass es außerhalb der reinen Essenszeit, die in der Regel im Mehrschichtbetrieb läuft, „Lücken“ gibt. Sie können mit den Geldern des Landes nicht geschlossen werden, wie laut Stadt eine Befragung der Schulen ergeben habe. Deshalb beschloss der Bildungsausschuss einstimmig, unter dem Titel „Mannheimer Pausenförderung“ jährlich 100 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Damit sollen den Kindern „hochwertige Angebote“ gemacht werden. Der kommunale Zuschuss, der nach einem „einfachen Antragsverfahren“ einmal jährlich ausgezahlt werden soll, versetze die Schulen in die Lage, „Pausenbegleiter“ zu engagieren, die Programme entwickeln und umsetzen.

Neu gezogen werden sollen die Grundschulbezirksgrenzen in der Neckarstadt-West zwischen Humboldt-, Uhland-, Käthe-Kollwitz- und Neckarschule. Die Änderungen treten frühestens zum Schuljahr 2025/26 in Kraft. Bis dahin soll, wenn alles nach Plan läuft, der Neubau der Humboldt-Ganztagsgrundschule stehen und Platz für vier Züge bieten. Damit werden Kapazitäten geschaffen, um Kinder der anderen Schulen aufnehmen zu können. Laut Bevölkerungsprognose müssten ohne die Änderungen die Uhlandschule fünf- und die Kollwitzschule vierzügig werden. Dafür reicht der Platz nicht, einige Kinder der Kollwitzschule müssen schon jetzt auf Container ausweichen.

Hilfe für Gesundheitstreffpunkt

Der Ausschuss befürwortet einstimmig, den Verein Gesundheitstreffpunkt Mannheim für das Jahr 2021 mit einer Soforthilfe in Höhe von 14 000 Euro zu unterstützen. Den endgültigen Beschluss trifft der Gemeinderat. Die finanzielle Unterdeckung liegt für 2021 bei 28 000 Euro, den verbleibenden Fehlbedarf übernimmt der Verein, der als neutraler, unabhängiger Träger eine Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und eine Patientenberatungsstelle betreibt. Für die Zeit ab 2022 arbeitet die Verwaltung an einem dauerhaften Finanzierungsmodell.

