Einmal ISS und zurück

Wenn es allein nach dem Willen der vielen Schüler gegangen wäre, wäre die Veranstaltung im Planetarium noch lange nicht zu Ende gewesen. Sie löcherten Dorothy „Dottie“ Metcalf-Lindenburger regelrecht mit ihren vielen Fragen, die sie an die pensionierte NASA-Astronautin, Lehrerin und Geologin stellten.

Da wollten die Schüler unter anderem wissen, wie man Astronaut wird, was die größten Probleme der Raumfahrtmission gewesen waren oder auch, wie viel ein Astronaut verdient. Bereitwillig gab die Weltraumfahrerin auf alles eine Antwort.

Zuvor hatte sie in faszinierender Weise von ihrem 15-tägigen Ausflug auf die internationale Raumstation (ISS) im Jahre 2010 berichtet. Auf diesem Flug mit der Raumfähre Discovery wurde das Logistikmodul Leonardo sowie ein Träger genutzt, um mehr Fracht zur ISS zu bringen. Unter anderem befand sich darunter ein Ammoniaktank, der später zur Erde zurückgeholt und wieder befüllt zur Station zurückgebracht wurde.

Frauen stellen Rekord auf

Im Rahmen von drei Weltraumausstiegen wurden der Austausch des Tanks sowie verschiedene Wartungsarbeiten an der Station durchgeführt. Das Modul wurde während des Transports mit dem Shuttle in dessen Ladebucht befestigt. Nach dem Andocken an die ISS wurde das Mehrzwecklademodul mit Hilfe eines in Kanada hergestellten Roboterarmes aus der Ladebucht gehoben und an ein Modul angekoppelt. Anschließend wurde die Luke des Moduls geöffnet, und die Astronauten konnten entladen sowie mit den zur Erde zu bringenden Frachten beladen.

Bevor das Shuttle von der Station ablegte, wurde das Modul wieder in der Ladebucht befestigt und kehrte anschließend zusammen mit der Raumfähre zur Erde zurück. Auf diesem Flug stellten die Astronauten auch einen Rekord auf. Noch nie zuvor waren mehr Frauen im All als bei dieser Mission – insgesamt vier (drei Amerikanerinnen und eine Japanerin).

Nach ihren Außeneinsätzen an der ISS seien die beteiligten Astronauten sehr müde gewesen, erzählte „Dottie“. Außerdem hätten sie großen Durst und einen Riesenhunger gehabt. Viele einmalig schöne Bilder habe sie aus dem All gesehen wie beispielsweise das Rote Meer. Ein Schüler wollte wissen, ob es eine Dusche an Bord gegeben habe. „Nein“, lautete die eindeutige Antwort. Aber für die Hygiene seien eigens Seifen und Shampoos entwickelt worden, um sich waschen zu können.

Nach der Landung in Florida, die übrigens wegen schlechten Wetters um einen Tag verschoben werden musste, sei sie mit etwas wackeligen Beinen aus der Discovery ausgestiegen, obwohl sie zuvor die Muskeln immer wieder trainiert hatte. Aber das habe sich rasch wieder gelegt. Für sie selbst habe sich damit ein lange gehegter Traum erfüllt.

Der Auftritt von Dorothy Metcalf-Lindenburger im Planetarium erfolgte im Rahmen der Transatlantic Innovation Week, in der die US-Botschaft und die Generalkonsulate in Deutschland transatlantische Zusammenarbeit im Bereich von Innovation, Technik und Wissenschaft feiern. Die ehemalige Astronautin gab den Schülern abschließend einen Rat, damit sie ihre gesteckten Ziele auch erreichen: „Studiere eine Naturwissenschaft, arbeite hart und sei kreativ.“