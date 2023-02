„Einladung, etwas anders zu machen“

Die einen nennen es Fastenzeit, die anderen Passionszeit. Beiden gleich sind Sinn und Zweck dieser besonderen Wochen im Jahr. In der Passionszeit erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor, auf die Botschaft von der Auferstehung. Für viele Menschen dienen der Verzicht auf bestimmte Speisen oder ein verändertes Konsumverhalten der Besinnung und der spirituellen Erneuerung. „Es ist eine Einladung, zum eigenen und zum Wohl anderer über einen längeren Zeitraum mal etwas anders zu machen als sonst“, sagt Dekan Ralph Hartmann. Während der gesamten Passionszeit bietet die Evangelische Kirche immer mittwochs, donnerstags und freitags eine Reihe von Mitmach-Angeboten an.

Am Sonntag, 26. Februar, um 10 Uhr wird in der Johanniskirche ein Eröffnungsgottesdienst zu „7 Wochen ohne Verzagtheit“ gefeiert. Die diesjährige bundesweite Aktion der Evangelischen Kirche ruft dazu auf, unverzagt zu sein. Das bringe Momente und Talente zum Leuchten, so die Botschaft von „Leuchten! 7 Wochen ohne Verzagtheit“.

Eigene Aktion zum Klimafasten

Das diesjährige Motto der Aktion möchte Mut machen in Krisenzeiten. Die Johannisgemeinde begleitet durch diese unverzagten Wochen und lädt jeden Mittwoch im März um 19 Uhr zu einer Passionsandacht mit hausgemachter Musik von jungen Gemeindemitgliedern in die Johanniskirche (Rheinaustr. 21) ein.

Zur Ruhe kommen und frei werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen – die Vogelstanggemeinde verbindet diese Anliegen mit der Aktion Klimafasten und lädt vom 22. Februar bis zum 5. April immer mittwochs um 18 Uhr ein: Dann findet im Evangelischen Gemeindezentrum Vogelstang eine Andacht mit Meditation zum jeweiligen Wochenthema statt.

„Gehen in der Fastenzeit“ ist das Motto der Erlösergemeinde in Seckenheim. Dort treffen sich vom 2. März bis 6. April immer donnerstags um 17 Uhr Interessierte, um gemeinsam zu gehen, zu reden, sich zu bewegen. Treffpunkt ist die Erlöserkirche in der Seckenheimer Hauptstraße 135. Mit einem Impuls und Bibelvers geht es dann für rund eine Stunde los. Ab dem 24. Februar finden in der Christuskirche (Oststadt) immer freitags um 18 Uhr Passionsandachten statt. Themen sind: Verleugnung, Verrat, Traum, Macht, Glaube und Würde. red