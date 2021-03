Ein starker Wind fegt durch die Innenstadt, Regenschauer prasseln auf die Gehwege. Es ist ungemütlich kalt. Nicht gerade das schönste Wetter, um ins Freie zu gehen. Dennoch haben sich viele Menschen am Samstagnachmittag aufgemacht, um shoppen zu gehen. Die Mannheimer City ist gut besucht, aber nicht überlaufen. Viele Geschäfte vergeben Termine – doch nicht mehr lang. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner – den dritten Tag in Folge über 100 liegt, werden die kürzlich erlassenen Lockerungen am Dienstag wieder aufgehoben. Dazu gehört auch das sogenannte „Click & Meet“ im Einzelhandel. Genießen die Menschen das Shopping dennoch? Oder haben sie Angst vor der dritten Welle, die laut Robert-Koch-Institut begonnen haben soll?

Thomas Uhrig hat keine Angst vor der dritten Welle. „Es ist nichts Unbekanntes“, sagt der Mannheimer. „Die Vorsichtsmaßnahmen muss man weiterhin einhalten.“ Obwohl er in der Stadt unterwegs ist, habe er derzeit kein großes Bedürfnis, shoppen zu gehen. Weil die Läden jetzt wieder schließen müssen, hat er zwar Mitgefühl für die Unternehmer. „Aber es geht ja auch um den Schutz der Menschen.“

Unterdessen hat sich auf den Planken eine kurze Schlange vor einem Laden mit Deko-Artikeln gebildet. Natalia und Max haben einen Termin zum Einkaufen. „Angst habe ich nicht vor der dritten Welle, Respekt aber schon“, sagt der Viernheimer. Natalia hat Verständnis dafür, dass die Geschäfte wieder schließen müssen – unter Umständen: „Wenn es eine Notwendigkeit wäre, weil sich dort Leute anstecken.“ Gleichzeitig müsse man aber auch daran denken, dass dadurch viele Menschen im Einzelhandel von Kurzarbeit betroffen sind. Ein paar Meter hinter ihnen steht Jana. Angst vor der dritten Welle hat die junge Frau zwar nicht, großen Spaß am Einkaufen aber auch nicht. „Ich fühle mich schon ein bisschen unsicher in Läden“, gesteht die Mannheimerin. In das Geschäft wolle sie auch nur gehen, weil sie eine Vase kaufen muss – für die Blumen, die sie auf dem Wochenmarkt erstanden hat.

Händler sind geteilter Meinung

Laura Martin hat ebenfalls keine Angst vor der dritten Welle, aber Respekt. Das „Click & Meet“ – also einkaufen mit Termin – hält sie für gut, es sollte langfristig etabliert werden. „Ich finde es angenehm, wenn in den Läden wenig los ist.“ Sie selbst ist an diesem Samstag in der Stadt, weil sie Laufschuhe braucht. „Ich bin gezielt einkaufen gegangen“, sagt sie und reiht sich in der Schlange bei einem Bäcker ein.

Susan hat weniger Angst um sich, sondern sorgt sich vor allem um ihre Eltern und ihre Großmutter. Wenig Verständnis hat sie dafür, dass Senioren in Heimen oft isoliert werden, obwohl sie geimpft sind und die Besucher sich vorab testen lassen. „Ich hoffe, dass wir das mit dem Impfen in den Griff bekommen.“ Einkaufen mit Termin sieht sie kritisch, da sie nicht weiß, ob es sich für die Einzelhändler lohnt. Keinen Termin benötigen Kunden beispielsweise bei Dagmar Leux. Sie verkauft neben Blumen unter anderem auch Obst und Gemüse.

„Vormittags geht es gut, aber ab 13 oder 14 Uhr ist es sehr ruhig“, sagt sie. „Die Leute gehen nach Hause und bleiben dort.“ Schuld daran sei die geschlossene Gastronomie. Früher hätten sich Menschen, beispielsweise auch aus der Pfalz, schon mal in Mannheim getroffen und danach noch was gegessen, schildert sie. Inzwischen sei es schon schwierig, eine Sitzgelegenheit zu finden. „Warum soll man dann in die Stadt kommen?“, fragt Leux. Mitgefühl hat sie mit anderen Einzelhändlern, bei denen es finanziell eng wird. Sie selbst habe auch noch keine finanzielle Entschädigung erhalten.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt dagegen Wolfgang Blatt, Inhaber von Urmel. Sein Spielwarengeschäft in der Kunststraße dürften aufgrund der Größe sechs Personen gleichzeitig betreten. Doch Blatt lässt nur vier Kunden in den Laden. Aus Sicherheitsgründen, aber auch, um ihnen eine gute Beratung zu ermöglichen, sagt er. Auch im Urmel geht das Einkaufen am Wochenende nur mit Termin. Das System lohne sich für ihn, so Blatt, der mahnt: „Wenn offen wäre und alle würden reinströmen, wäre das nicht so schön.“ Blatt ist nicht verbittert, sondern schätzt die gute Verbindung zu seinen treuen Kunden. „Die Krise wird irgendwann vorbei sein“, sagt er voller Optimismus.

„Ich bin ein bisschen enttäuscht“

Vanessa Kenzer und ihr Bekannter Thomas Baumann kommen aus einem Bekleidungsgeschäft, in dem sie mit Termin einkaufen waren. Die 45 Minuten hätten aber kaum ausgereicht, um Kleider anzuprobieren, berichten sie. „Ich wollte die Hose in einer anderen Größe anprobieren“, erzählt der Altlußheimer. Sein Mann Dennis Baumann findet die Wartezeiten an der Kasse zu lang. „Wenn man weiß, was man braucht, geht es schon. Aber man kann das Einkaufen nicht genießen“, sagt Kenzer.

Auch Katarina und ihre Tochter Stella kaufen mit Termin ein. „Wir hatten um 13 Uhr ein Zeitfenster von einer halben Stunde bei H&M“, sagt die Mannheimerin. Vor allem der Kauf von Unterwäsche sei schwierig, weil man sich ja für die Anprobe ganz entkleiden müsse, moniert sie. Spaß scheint ihr die Einkaufstour in der Innenstadt nicht zu machen: Solange es das Einkaufen nur mit Terminen gibt, will sie jetzt nicht mehr in Shoppen gehen, sagt Katarina. Auch ihre Tochter habe keinen Spaß daran. Die Zeit reiche kaum aus, sagt die Elfjährige. „Ich bin ein bisschen enttäuscht.“