Im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Stadtteils Franklin an das Stadtbahnnetz wird die Haltestelle Bensheimer Straße umgebaut. Wie die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) erklärte, müssen dafür voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 23. Februar, „einige Bäume“ gefällt werden. „Die Baumfällungen sind erforderlich, damit die Haltestelle Bensheimer Straße barrierefrei umgebaut werden und ein neues Gleis als Abbiegemöglichkeit nach Franklin entstehen kann“, hieß es in der Mitteilung. Dabei würden nur so viele Bäume gefällt werden, „wie es zwingend erforderlich und im Planfeststellungsverfahren genehmigt wurde“, erklärte die RNV, ohne eine genaue Zahl der gefällten Bäume anzugeben.

Als Ausgleich für die Fällungen sollen möglichst nahe an der neuen Trasse Bäume gepflanzt werden, teilte die RNV außerdem mit. Auch für den Bau der neuen Endhaltestelle und Wendeschleife im Bereich von Sullivan würden demnach in den kommenden Tagen Bäume gefällt werden. Auch diese sollen „baldmöglichst ersetzt“ werden. Alle Baumfällungen sowie die Ausgleichsmaßnahmen seien im Zuge des Planfeststellungsverfahrens genehmigt worden. red