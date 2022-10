Einhelliges Plädoyer für Erhalt der Sprach-Kitas

Bundesweit gibt es rund 6900 Sprach-Kitas, davon 47 in Mannheim. Seit 2016 kümmert sich pro Einrichtung eine Halbtagskraft gezielt um Sprachförderung. Aber seit die Bundesregierung im Juli angekündigt hat, das Programm zum Jahresende auslaufen zu lassen, sind die Befürchtungen groß, die Sprach-Kitas könnten ersatzlos wegfallen.

Das Bundesfamilienministerium verweist darauf, dass Geld für die Sprachförderung künftig aus dem aufgestockten Gute-Kita-Gesetz zur Verfügung stehe. Aber vor Juli 2023 wird es dazu keine Details geben. Die Sprach-Kita-Kräfte würden also im schlimmsten Fall Ende Dezember erst einmal entlassen. In der politischen Diskussion geht es deshalb um eine Übergangslösung, die das Fortbestehen der Sprach-Kitas sichert. Aber zwischen Bund und Ländern gibt es Streit um die Finanzierung dieses Übergangs. Die Zeit drängt – und die Proteste gegen die Streichung werden stärker.

So hatten Gewerkschaften und Eltern für 19. Oktober zur Demo in Stuttgart aufgerufen. In gleicher Sache lud jetzt die Gewerkschaft Verdi Rhein-Neckar Bundestagsabgeordnete zum digitalen Austausch ein. Dabei betonte Fachgruppenvorsitzende Hansi Weber, aus Sicht von Verdi sei ein Auslaufen des Programms ein „sozialpolitisches Desaster“. Sie wies darauf hin, dass Kolleginnen und Kollegen in Sprach-Kitas gut ausgebildet seien: „Diese Expertise darf nicht verlorengehen.“ Gerade in der schwierigen Gemengelage und der Diskussion über Fachkräftemangel und Qualität sei es wichtiger denn je, die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte wertzuschätzen und in die Zukunft unseres Landes zu investieren.

Übergangslösung gesucht

Weber stieß dabei auf breiten Konsens bei den Abgeordneten. „Die Sprach-Kitas sind ein zentraler Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Zu lernen, wie man sich richtig ausdrücken kann, wie man eigene Wünsche äußert, ist für alle Kinder und ihre Entwicklung sehr wichtig“, so die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Melis Sekmen. Daher sei kurzfristig ein „Überbrückungsprogramm für den Erhalt der Sprach-Kitas nötig“. Langfristig könne das Gute-Kita-Gesetz helfen, wenn es denn „mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet“ werde.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori hält den Erhalt der Sprach-Kitas für wichtig. Sie sprach sich aber für eine Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg aus. Denn es sei zuständig für „frühkindliche Bildung, hat Haushaltsüberschüsse und könnte diese Aufgabe stemmen.“

Jan Ohnemus vom Büro der Linken-Abgeordneten Gökay Akbulut betonte, man unterstütze den Erhalt der Sprach-Kitas: „Hier wird am falschen Ende der Rotstift angesetzt.“ Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier meldete sich schriftlich zu Wort: „Die wichtigen Strukturen, die durch das Bundesprogramm entstanden sind, müssen unbedingt erhalten bleiben. Wir setzen uns mit Nachdruck für eine Übergangslösung ein“, so Stockmeier. Die Länder müssten gemeinsam mit dem Bund einen Fahrplan für eine Fortführung erarbeiten, „ohne wichtige Fachkräfte zu verlieren“.

Wie wichtig Sprach-Kitas seien, zeige der „erschreckende Abwärtstrend“ beim Sprachverständnis in der aktuellen IQB-Schulstudie, so Verdi-Vertrauensfrau Sabine Leber-Hoischen. Weber nahm die Abgeordneten am Ende in die Pflicht: „Wir werden am Ball bleiben. Und genau beobachten, was passiert.“