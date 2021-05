„Eingriffe in geschützte Landschaft“

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat gegen die Genehmigung für den Bau des umstrittenen Panoramastegs am Hochgestade des Landschaftsschutzgebiets Feudenheimer Au Widerspruch eingelegt. Dies teilte Stadträtin Gabriele Baier (Grüne), gemeinsam mit Wolfgang Schuy Kreisvorsitzende des BUND in Mannheim, mit.

Das rund drei Millionen Euro teure stählerne Bauwerk werde sich nach Angaben der städtischen Buga-Gesellschaft „filigran in das Hochgestade des Aubuckels einfügen“, das Widerlager aus Stahlbeton werde „kaum mehr zu sehen sein“. Verbaut werden sollen rund 250 Tonnen Stahl. Der Steg soll in einer Gesamtlänge von rund 80 Metern die Straße am Aubuckel überbrücken und gut 43 Meter weit freitragend über die Aubuckel-Kante hinausragen.

14-seitige Entscheidungsschrift

In einer 14-seitigen naturschutzrechtlichen Entscheidung hatte Katharina Rensing, Leiterin des städtischen Eigenbetriebs Stadtraumservice, zu dem auch die Naturschutzbehörde gehört, der ebenfalls städtischen Buga-Gesellschaft an sich im Landschaftsschutzgebiet verbotene Rodungen und Abgrabungen sowie den Bau von Treppen und Wegen und die damit verbundene Entfernung der dort vorkommenden besonders geschützten Orchideenart Bienenragwurz gestattet.

Seinen Widerspruch begründet der BUND unter anderem damit, dass es für das Vorhaben kein „überwiegendes öffentliches Interesse“ gebe, dem „ein höherer Rang einzuräumen wäre als den geschützten Belangen des Naturschutzes“. Zudem sei unweit des Stegs eine Unterführung geplant, bei der die Aubuckelstraße vom Spinelli-Gelände bis in die Feudenheimer Au barrierefrei unterquert werden könne.

