Eingenickt – Küche brennt

Polizei und die Feuerwehr sind zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Casterfeldstraße ausgerückt, nachdem ein 36-Jähriger eingeschlafen war und sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Eine Hausmitbewohnerin setzte dann am Dienstag gegen 18.15 Uhr den Notruf ab. Da stand die Küchenzeile einer Kellerwohnung in Vollbrand, vorherige Löschversuche durch den Wohnungsinhaber waren misslungen.

Bewohner blieben unverletzt

Beim Eintreffen der Polizisten war die Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen beschäftigt und der Wohnungsinhaber wartete im Hof des Gebäudes. Er war zuvor beim Verlassen seiner Kellerwohnung gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Da zudem der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation bestand, wurde der 36-Jährige schließlich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben nach Angaben der Polizei unverletzt und mussten bis zur vollständigen Löschung des Brandherds in ihren Wohnungen bleiben. Die Casterfeldstraße musste für die Dauer von 50 Minuten stadteinwärts gesperrt werden. In der Wohnung sowie am Gebäude entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben die weiteren Ermittlungen übernommen. pol/aph