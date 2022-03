Einfach üben, nicht aufgeben

Ein kleiner Junge bläst fröhlich in eine Trompete: Das Bild zur Aktion „7 Wochen ohne“ gefällt mir. Nicht nur, weil ich selbst eine begeisterte Trompeterin bin. Denn wofür steht dieses fröhliche Bild vom begeistert Krach-machenden Jungen mit goldenem Instrument? Bis Ostern sieben Wochen ohne Stillstand üben, eine Vision zu leben! Du bist nicht zu jung und nicht zu alt dafür, es ist nicht zu spät, etwas Neues auszuprobieren, das dem Leben dient, mit Freude, Durchhaltevermögen und Fehlerfreundlichkeit gegenüber dir selbst und anderen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„7 Wochen üben, deine Vision zu leben“ – das ist eine Fastenaktion, die ansteckend fröhlich macht. Sieben Wochen gutes Leben üben. Anderes dafür zu lassen, was nur kurzfristig befriedigt. Verzicht üben für ein größeres Ziel, auch wenn es eine Durststrecke zu überwinden gilt. Entscheide selbst, was du üben willst und was du lassen kannst. Freundlichkeit üben und Missmut lassen. Hoffnung üben und Resignation lassen, Geduld üben und Wut lassen, Beten üben und Grübeln lassen, Verzicht üben und Schädliches lassen, jedenfalls eine Zeit lang, eine siebenwöchige Übe-Zeit lang. Eine überschaubare Etappe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück.“ (Spr. 24,16) So viel Weisheit steckt in diesem biblischen Sprichwort. Wie oft versinken wir mutlos und freudlos im Unglück, statt wieder aufzustehen und es noch einmal zu probieren. Aber wie viel Resilienz, Freude, Vertrauen und Hoffnung hat dieser kleine Junge, der schon beim ersten Versuch einen lauten Ton mit der goldenen Trompete bläst und doch nur durch anhaltendes Üben auch Musik machen wird? Vielleicht ist es hilfreich, dass er noch nicht weiß, wie lange er üben wird, bis dieses Ziel erreicht ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hinfallen ist erlaubt

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der kleine Junge hat schon den ersten Schritt gemacht, hat schon die Freude entdeckt. Er ist der Bote, der Trompeten-Engel, der Bote zur Botschaft: Sieben Wochen üben – auch wenn er vielleicht beim fröhlichen musikalischen Krachmachen noch nicht so beständig sein wird, wie er beim Laufen lernen war. Doch ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf – ein kleiner Junge, der das Laufen lernt, fällt 700 Mal und gibt trotzdem nicht auf, bis seine eigenen Beine ihn tragen können. Das ist das bestens erprobte Resilienz-Programm, das unser Schöpfer uns mitgegeben hat, das begeisterte Großeltern unermüdlich bewundern – und nachahmen können, indem sie sieben Wochen ein eigenes Resilienz-Programm üben. Du bist nicht zu alt dafür, und es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren, das dem Leben dient. Es muss nicht einmal etwas komplett Neues sein, Hauptsache, du übst es eine Zeit lang und freust dich daran, und gibst nicht zu schnell auf.

Üben, unablässig und voller Freude, etwas Neues anfangen, durchhalten, anhalten und sich am Erreichten freuen, weitermachen, nicht in Versuchungen umkommen, und wenn schon, dann hinfallen und wieder aufstehen – so fröhlich wie ein kleiner Junge, der Trompete übt oder laufen lernt. Und am Ende, nach dem endlichen Hinlegen ins Grab, das ewige Auferstehen an Ostern feiern, laut und fröhlich oder still und vergnügt, wie eine alte, weise Großmutter – das ist ein Sieben-Wochen-Üben-Programm, das mir gefällt!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dorothee Löhr

Pfarrerin der evangelischen

Feudenheim Gemeinde