Einer muss schuld sein

Es gibt kaum Unangenehmeres als das Gefühl, schuld zu sein. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wenn man etwas vergessen hat oder beim Einparken unachtsam war. Und – schuld zu sein – das kann sehr tief gehen. Tief hinunter in Brüche und dunkle Stunden unseres Lebens. Tief hinunter zu Momenten, Entscheidungen und Worten, die wir gerne rückgängig und ungeschehen machen würden. Aber die Zeit ist unumkehrbar und das, was einmal gesagt und geschehen ist, bleibt.

Das kann ein richtig schwerer Gang sein, sich entschuldigen zu müssen. Was ja, genau betrachtet, gar nicht geht. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen, sondern kann nur demütig um Entschuldigung bitten. Und dann bin ich der Großzügigkeit anderer ausgeliefert, die nun die Macht haben, die erbetene Entschuldung zu gewähren – oder eben auch nicht. Schuldgefühle bewirken oft Scham und das Gefühl, wir würden unser Gesicht verlieren. Je mehr wir unser Leben als perfekt und makellos inszenieren, desto schwerer treffen uns die Fehler.

Wahrscheinlich reden wir deswegen so gut wie nie über Schuld. Zumindest nicht über die eigene. Wahrscheinlich reden wir deswegen umso lieber über die Schuld von anderen. Und manchmal scheint es so, als würden wir es fast genießen, wenn die Schuld anderer offenbar geworden ist. Und dann hauen wir eifrig drauf, erleichtert darüber, dass wir uns nicht mit der eigenen Schuld beschäftigen müssen.

Immer sollen Köpfe rollen

Insbesondere Menschen in öffentlichen Ämtern müssen mit dem Widerspruch kämpfen, dass einerseits Ehrlichkeit und Transparenz gefordert wird, andererseits beim Zugeständnis von Fehlern aber reflexartig der Ruf nach Rücktritt laut wird. Wenn etwas schiefläuft, müssen Köpfe rollen. Einer muss die Verantwortung übernehmen. Einer muss gefunden werden, dem man die ganze Schuld umhängen kann. Scheinbar ist dann alles wieder gut.

In biblischen Zeiten kannte man das Ritual des Sündenbocks. Man hat symbolisch die eigene Schuld und die der Gemeinschaft einem Ziegenbock aufgeladen und ihn dann in die Wüste geschickt. Das ist vergleichsweise human, immerhin hat man einen Ziegenbock und keinen Menschen geopfert.

Wenn aus Schuld Versöhnung wird, dann haben alle gewonnen. An dieser Erfahrung knüpft der Karfreitag an. Wir tun uns so schwer mit unserer Schuld. Wir versuchen mit aller Macht, sie zu verstecken und sie anderen aufzuladen. Die Scham ist zu groß. Mit dem Tod am Kreuz eröffnet Gott uns einen besseren Weg. Er sagt uns: Ich weiß, dass ihr eure Schuld kaum alleine tragen könnt. Deswegen trage ich für euch, was ihr nicht tragen könnt.

Gott trägt meine Schuld

Das ist befreiend. Ob mir andere Menschen meine Schuld vergeben, das weiß ich nicht. Ob meine Mitmenschen meine Schuld mit mir tragen – ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Gott meine Schuld trägt. Bevor er mich fallenlässt, trägt er mich, so schwer meine Schuld auch sein mag. Das befreit mich dazu, ehrlich mit mir und meinem Leben zu sein und aufrichtig mit meiner Schuld umgehen zu können. Das befreit mich auch davon, Sündenböcke zu suchen und eifrig auf andere drauf zu hauen. Wenn aus Schuld Versöhnung wird, dann haben alle gewonnen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag und befreiende Ostertage.

Ralph Hartmann

Dekan der Evangelischen

Kirche Mannheim