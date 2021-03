So manche Überraschung ist nur eine Tapete entfernt – das stellte Yvonne Merke fest, als sie mit ihrer Familie die Wohnung der verstorbenen Schwiegermutter renovierte. Als die Helfer die Tapeten hinter dem alten Kleiderschrank lösten, blickte die Familie auf Zeitungsseiten – frühere Ausgaben des „Mannheimer Morgen“. „Das war wie eine kleine Zeitreise für uns“, erzählt Merke. Die alten Schlagzeilen und Werbesprüche hätten für viel Gelächter gesorgt. „Die Seiten stammen aus dem Jahr 1958“, berichtet Finderin Merke im Gespräch. Das passt, denn zu dieser Zeit wurde auch das Haus der Schwiegermutter gebaut. Die Funktion der Untertapete sei gewesen, den rauen Putz der Wand zu „glätten“ für die eigentliche Tapete, erklärt Merke. Sie kenne das von ihrer eigenen Großmutter.

Was folgt im Wohnzimmer?

Die Zeitungsseiten wurden auf dem Balkon gelagert. Vielleicht werde sie eine davon einrahmen, so Merke. Weitere Nachrichten aus den 50ern könnten folgen: Das Schlafzimmer war erst der Auftakt der Renovierung. Merke lacht: „Wir sind gespannt, was in den anderen Räumen noch hervorkommt.“