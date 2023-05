Eine Woche mit OB Peter Kurz

Es ist neben der Bundesgartenschau das zweite Großereignis in diesem Jahr in der Stadt: Am 18. Juni wählen die Mannheimerinnen und Mannheimer einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Bislang haben sich acht Frauen und Männer um die Nachfolge von Peter Kurz (Bild) beworben. Neben Thorsten Riehle (SPD) und Christian Specht (CDU) gehören etwa auch Raymond Fojkar (Grüne) und Isabell Belser (Linke) dazu.

Was aber genau macht ein Oberbürgermeister den ganzen Tag? Welche Aufgaben, Pflichten und Rechte hat er? Wie sieht der Alltag des Chefs im Rathaus aus? Und wie schafft man es, gleichzeitig eine Stadtverwaltung mit Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu führen, dem Gemeinderat vorzustehen und Aufsichtsratsvorsitzender von so wichtigen Unternehmen wie der MVV und der GBG zu sein?

Diese und viele anderen Fragen will das Projekt „OB 24/5 – eine Woche mit Peter Kurz“ beantworten. Dazu begleitet unser Reporter Martin Geiger das noch amtierende Stadtoberhaupt, das auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat, fünf Tage lang, von diesem Dienstag bis Samstag. Nicht bei allen Terminen, denn manche sind streng vertraulich – aber bei den meisten.

Über die Geschehnisse im Rathaus, im Stadthaus, auf dem Maimarkt oder der Buga und über seine Eindrücke davon berichtet er in einem Liveblog auf der Internetseite des „Mannheimer Morgen“ (www.mannheimer-morgen.de). Und anschließend natürlich in Ihrer Tageszeitung. mig (Bild: Stadt Mannheim)