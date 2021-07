Eine Verletzte nach Autounfall - Verkehrsbehinderungen in Feudenheim

Mannheim. Bei einem Unfall mit Beteiligung zweier Autos in Mannheim hat sich am Donnerstag eine Frau verletzt. Der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Siebenbürger Straße und der Ilvesheimer Straße ereignet, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Grund für den Zusammenstoß sei wohl eine Vorfahrtsmissachtung gewesen. Beide in den Unfall verwickelten Personen hätten angegeben, bei Grünlicht über eine Ampel gefahren zu sein.

Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass eines der in den Unfall verwickelten Autos in der Folge des Zusammenpralls gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Die Ampelanlage sei ausgefallen, weswegen es zu Behinderungen komme. Polizeibeamte würden den Verkehr regeln. Ein Abschleppwagen wurde laut Polizei zur Bergung der Fahrzeuge angefordert.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.