Eine „ungewohnte Wendung“ vor Gericht

Seit August wird am Landgericht Mannheim gegen drei Männer verhandelt. Der Vorwurf lautet: Sie sollen als falsche Handwerker ältere Menschen bestohlen und betrogen haben – Schaden insgesamt fast 200 000 Euro. Gestern erfolgten die Plädoyers. „Der Fall hat eine etwas ungewohnte Wendung genommen“, sagte Staatsanwalt Marc Schreiner. Er lobte „das gute und transparente Verfahren“. Vorab habe es viele Gespräche und eine Prozessvereinbarung gegeben. Die Angeklagten seien zudem geständig. Danach sei hier die Frage der Schadenskompensation entscheidend.

Frühzeitig gestanden

Die Familie des Angeklagten Jeremy L. habe 100 000 Euro bezahlt zur Schadenswiedergutmachung. Außerdem hätten die Angeklagten drei Fahrzeuge als Entschädigung angeboten. Der Staatsanwalt erklärte: „Betonen möchte ich, dass bloße Geständnisse allein nicht strafmildernd sind.“ Zumal bei Jeremy L. deutlich acht Jahre und sieben Monate im Raum stünden. Bei Donatello S., der frühzeitig ein Geständnis abgelegt und Wiedergutmachung des Schadens angeboten habe, könne dies schon eher strafmildernd sein. Zumal dieser auch nicht in so großem Umfang an den Taten beteiligt gewesen sei.

Noch 17 Taten unterschiedlicher Beteiligung von Jeremy L. und Rinaldo M. sowie von Jeremy L. und Donatello S. stehen zur Verhandlung – und zwar „Bandendiebstahl und Bandenbetrug“. Zum Tatablauf erklärte der Staatsanwalt: „Jeremy L. hat an den Haustüren geklingelt und war der Wortführer.“ Sie hätten sich gezielt ältere Menschen ausgesucht, die deutlich über 80 Jahre alt waren. Die Älteste war 94 Jahre alt. Sie hätten den Opfern die Notwendigkeit von Dacharbeiten vorgespielt, wobei sie auch selber Schäden angerichtet hätten, dann klaute ein zweiter Tatbeteiligter Gegenstände.

Teilweise seien die Geschädigten auch veranlasst worden, Geld abzuheben. Die jeweilige Schadenshöhe sei unterschiedlich gewesen – von 100 bis zu 6500 Euro. Jeremy L. werden 17 Taten vorgeworfen, Rinaldo M. elf und Donatello S. sechs Straftaten.

„Positiv bei den Angeklagten berücksichtigt werden die Geständnisse und eine mögliche Wiedergutmachung bis zu 100 Prozent“, so der Staatsanwalt. Demgegenüber stehe der hohe Gesamtschaden und dass die Taten gezielt zulasten älterer Menschen begangen wurden. Als Strafe im Raum stehen für Jeremy L. fünf Jahre und acht Monate, für Rinaldo M. vier Jahre und drei Monate und für Donatello S. drei Jahre und drei Monate. Für Donatello S. plädierte Rechtsanwalt Steffen Kling für eine Strafuntergrenze von zwei Jahren und zehn Monaten. Die Anwälte von Rinaldo M. betonten, dass dieser „ein sehr werthaltiges Geständnis abgelegt und die Schadenswiedergutmachung betrieben hat“.

Nach anfänglichen Taten mit Jeremy L. seien Rinaldo M. aufgrund seines Glaubens Gewissensbisse gekommen und er habe von selbst aufgehört. Weil die zehn Monate Untersuchungshaft für ihren Mandanten, der an Klaustrophobie leide, nicht zuletzt auch wegen Corona sehr schwer gewesen seien und seine Vorstrafen elf Jahre zurückliegen, fanden die Anwälte eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten ausreichend.

Die Vertreter von Jeremy L., der nicht vorbestraft ist, plädierten für eine Strafreduzierung auf fünf Jahre und drei Monate. Es läge hier kein Bandendiebstahl vor, sondern nur gewerbsmäßiger Diebstahl und auch keine Ausnutzung von Hilflosigkeit. Die Opfer seien zufällig älter und auch nicht hilflos gewesen. Es sei auch keine Gewalt ausgeübt worden. Es sei eine Frage der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten, Ausdruck seiner Suchtproblematik und mithin „Beschaffungskriminalität“. Jeremy L. sei auch nicht der Anführer gewesen, sondern alle hätten mitgespielt. Die Angeklagten entschuldigten sich bei ihren Opfern für den ihnen zugefügten Schaden. Das Urteil wird am Freitag, 1. Oktober, verkündet.