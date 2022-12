Eine Stadt mit virtuellem Zwilling

1993 wurde die Stadt Bamberg zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Knapp 30 Jahre später hat die Stadt nun ein digitales Abbild. Am Mittwoch, 11. Januar, stellt Patricia Alberth das Konzept des digitalen Zwillings der Welterbestadt vor, das Geschichtsbewusstsein und Zukunftsdenken miteinander verbinden will. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe forum mannheim statt, die sich im Winter 2022/23 dem Thema „Smart City“ widmet. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Patricia Alberth leitet das Zentrum Welterbe Bamberg. Der dort entwickelte digitale Zwilling bildet die Stadt im virtuellen Raum nach. Dieser wird mit Daten angereichert, die Sensoren in der City erfassen, so dass zum Beispiel Verkehrsströme in Echtzeit abgebildet werden. In diesem virtuellen Abbild der Stadt lassen sich unter anderem neuartige Mobilitätskonzepte wirklichkeitsgetreu darstellen und Szenarien für eine möglichst ressourcenschonende Energieversorgung testen – lange bevor die erste Leitung verlegt wird.

Alberth führt aus, dass sich digitale Zwillinge in einer Vielzahl von Bereichen einsetzen lassen: Von der Krisenprävention, etwa indem man Hitzewellen im Sommer oder plötzlichen Starkregen simuliert, bis hin zum Tourismus, wenn dank digitalem 3D-Modell nicht öffentliche Gebäude virtuell zugänglich werden.

Die Vortragsreihe wird veranstaltet vom Technoseum, dem Freundeskreis Technoseum, der Hochschule Mannheim, dem Planetarium, dem VDI Nordbaden-Pfalz und der Abendakademie. kur/red

Info: Näheres unter www.technoseum.de