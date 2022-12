Eine Spende mit viel Leidenschaft

Der kleine Wasserturm, aus bemalter Glasvase mit Pappmache-Aufsatz hergestellt, leuchtet sogar von innen. Hergestellt hat ihn ein Team der Marketingabteilung von Diringer & Scheidel. Das Familienunternehmen verpackt seine Spende an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die in diesem Jahr wieder 20 000 Euro erhielt, nämlich immer auf ganz besonders kreative Weise.

„Wir sind immer gespannt, welche Überraschung Sie sich diesmal einfallen lassen“, so Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins, beim Empfang im wunderschön weihnachtlich geschmückten Quartier Q 6/Q 7. Hier überreichte Heinz Scheidel, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit den Familienmitgliedern Karlheinz Heffner (Geschäftsleitung Technik), Achim Ihrig (Geschäftsleitung Dienstleistungen) und Tobias Volckmann (Geschäftsleitung Finanzen), mit denen er das Unternehmen führt, symbolisch die Spende – und eben den kleinen Wasserturm

„So viel Leidenschaft und liebevolle Kreativität sind ein Symbol für das beispielhafte Engagement“, bedankte sich Florian Kranefuß bei Scheidel und den weiteren Mitgliedern der Unternehmensleitung. Die „erneut stattliche Summe“ stelle „eine wichtige Säule“ bei den Einnahmen des „MM“-Hilfsvereins dar. Sie zeige, dass Diringer & Scheidel „mit Großzügigkeit etwas an die Gesellschaft zurückgebe“, erklärte Kranefuß: „Wir sind dafür sehr dankbar“. Er nehme das „gerne entgegen mit dem Versprechen, es an die Menschen weiterzuleiten, die es nötig brauchen“, wobei alle Personal- und Verwaltungskosten für die Aktion „Wir wollen helfen“ unverändert der „Mannheimer Morgen“ trage, betonte Florian Kranefuß.

„Genau das ist uns auch wichtig“, entgegnete Heinz Scheidel. Das Familienunternehmen wolle bewusst an eine Organisation wie „Wir wollen helfen“ spenden, bei der „man sicher sein kann, dass nicht ein hoher Teil der Einnahmen in Verwaltungskosten versickert“, erklärte der Firmenchef. Zudem setze Diringer & Scheidel bewusst einen großen Schwerpunkt am Firmensitz Mannheim. „Wir wollen hier etwas zurückgeben“, bekräftigte Scheidel. Bei „Wir wollen helfen“ wisse man, dass die Gelder nach genauer Prüfung 1:1 an Hilfsbedürftige ausgeschüttet würden, und dieses Konzept habe ihn von Anfang an überzeugt. Dabei gebe „Diringer & Scheidel“ auch noch einmal die gleiche Summe wie an die „MM“-Aktion, dann aufgeteilt in kleinere Beträge, an andere Institutionen in Mannheim und am Firmensitz Neckarau.

Dort liegt die Keimzelle des Unternehmens. 1921 hatte Franz-Anton Diringer in Neckarau ein Baugeschäft ins Leben gerufen. Sein Schwiegersohn Heinrich Scheidel und dessen Sohn Heinz, der 1969 als junger Ingenieur eintrat und die Geschäfte seit Mitte der 70er-Jahre führt, haben den anfangs kleinen Handwerksbetrieb zur 3800 Mitarbeiter zählenden Unternehmensgruppe ausgebaut. Sie bietet heute ein breites Portfolio in allen Sparten des traditionellen Bau- und Technologiebereichs für Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbau, aber zudem in der Projektentwicklung und im Dienstleistungsbereich, etwa mit Hotels und Pflegeheimen. Obgleich auch von starken Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen betroffen, habe das Unternehmen aber gerne an der Spende festhalten wollen, unterstrich Scheidel.