Mannheimer Morgen Plus-Artikel Grüne - Susanne Aschhoff fühlt sich sechs Monate nach der Konstituierung des Landtags mit ihren Themen langsam angekommen / Bildung und Forschung liegen ihr besonders am Herzen Eine Frau, die weiß, was sie in Stuttgart will

Die Landtagsabgeordnete Susanne Aschhoff (Grüne) in ihrem Wahlkreisbüro auf der Schönau. © Walter Serif