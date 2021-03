Mit Mannheim, Ulm und Tübingen hat Baden-Württemberg künftig drei neue Wissenschaftsstandorte für die Gesundheitsforschung. Mannheim – unter Koordination des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) – und Tübingen erhielten den Zuschlag als Teil des neuen Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit mit bundesweit künftig sechs Standorten. Ulm wird einer von sieben Standorten des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit.

AdUnit urban-intext1

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärte am Mittwoch, dass die neuen Netzwerke optimale Forschungsbedingungen schaffen sollen, um Volkskrankheiten besser zu bekämpfen. Zudem könnten so Forschungsergebnisse schneller umgesetzt werden, so das Ministerium.

Mit Hirnstimulation, verstärkter Psychotherapie und rechnergestützter Psychiatrie wollen Mannheim und Tübingen die Grundlagen für eine bessere Behandlung von Menschen mit psychischen Krankheiten legen. In Ulm stehen zudem Hormonsystem, Stoffwechsel, Immunsystem und Körperabwehr sowie psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt der Forschung. In den nächsten sechs Monaten sollen Konzepte entwickelt werden, wie dies umgesetzt werden kann.

Das ZI reagierte am Mittwoch begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, gemeinsam mit unseren Partnern aus Heidelberg und Ulm diese Expertise in das neue Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit einzubringen“, sagte Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor und Vorstandsvorsitzender des ZI und Standortkoordinator des Forschungs-Netzwerkes ZIHUb. Im ZIHUb arbeiten Wissenschaftler der Universität Heidelberg, der Universität Ulm und des Deutschen Krebsforschungszentrums unter der Leitung des ZI in den Bereichen Psychotherapie und globale psychische Gesundheit zusammen.

Freude am ZI

AdUnit urban-intext2

Auch in Heidelberg ist die Freude groß: Sabine C. Herpertz, Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universität Heidelberg, sieht im Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit „eine einmalige Möglichkeit, die Anstrengungen auf das gemeinsame Ziel zu richten, innovative Behandlung auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zuzuschneiden“.

ZIHUb habe sich im Rahmen des „anspruchsvollen internationalen Begutachtungsverfahrens“ dafür qualifiziert, das neue Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit mit weiteren Forschungsstandorten ab Mitte 2021 zu konzipieren, heißt es vom ZI. Man habe überzeugende und schnellere Wege aufgezeigt, wie von der Erforschung individueller Risiko- und Resilienzfaktoren über die Entwicklung neuer Therapien bis hin zum Erreichen großer Teile der Bevölkerung mittels mobiler digitaler Technologien die psychische Gesundheit der Bevölkerung messbar verbessert werden könne. An dem Antrag waren 21 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des ZI, acht aus Heidelberg und sieben aus Ulm beteiligt. (mit dpa)